Kreftforsker: – Jeg kan ikke si hva vi har funnet

• Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner med flere enn 3300 nye tilfeller hvert år. I dag lever rundt 43 000 personer i Norge som har eller har hatt brystkreft.

• 1 av 12 kvinner i Norge utvikler brystkreft i løpet av livet.

• Andelen kvinner som overlever brystkreft er økende. Ifølge Kreftregisteret lever 88 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen.

• I noen familier er det mange som rammes av brystkreft, og da er det mulig at sykdommen er arvelig. Arvelig brystkreft kan forebygges og prognosene bedres dersom det enten påvises genfeil, eller hvis kartlegging av krefttilfellene i familien tilsier høyere risiko for brystkreft. Da er det behov for tettere oppfølging og kontroller. Genetisk veiledning vil kunne gi svar på dette.

• 24 menn fikk brystkreft i 2014.

• Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes, øke kunnskapen om brystkreft og å gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftprosjekter.

• I løpet av oktober farges Norge rosa ved hjelp av bedrifter, foreninger og privatpersoner som alle bidrar i kampen mot brystkreft. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen arrangerer Rosa sløyfe-aksjonen i Norge og har gjort det siden 1999.

Kilde: Kreftforeningen og Brystkreftforeningen