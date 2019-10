– I dag minnes vi alle de som bidro til frigjøringen av Finnmark. Sluttoffensiven i nord kostet mer en 6.000 sovjetiske liv. Flere minnesmerker i Petsjenga og Sør-Varanger forteller om alle de som ofret sitt liv for vår frihet.

Slik satte Kong Harald tonen til minne om de som ofret sine liv i kampen mot tyske styrker i de dramatiske dagene for 75 år siden. Sør-Varanger var en krigssone, der sivilbefolkningen fikk liv og død tett på seg. Tilbake sto en rasert og utbombet by, i likhet med Vardø og Vadsø på motsatt side av Varangerfjorden.

Kongens tale under frigjøringsjubileet Foto: MAXIM SHEMETOV Ekspandér faktaboks 75 år har gått siden den norske lokalbefolkningen i Øst-Finnmark kunne ønske sine frigjørere fra Sovjetunionen velkommen. Endelig så de begynnelsen på slutten av krigen. Endelig kunne de planlegge for en fredelig fremtid. Her i nord satte krigen dype spor, dypere enn andre steder i landet. Byene i Øst-Finnmark ble kraftig bombet. En hel landsdel ble svidd av. To tredjedeler av befolkningen ble tvangsflyttet. Andre måtte skjule seg under kummerlige forhold, kvinner og menn, barn og gamle. Antall okkupanter var større i Finnmark enn i resten av landet. Tvangsflyttingen og nedbrenningen høsten 1944 påførte sivilbefolkningen i vår nordligste landsdel store lidelser. Jeg husker godt fortvilelsen over ødeleggelsene min bestefar og far ga uttrykk for da de besøkte Finnmark etter krigen. Og som vi alle vet, var ikke lidelsene over ved krigens slutt. Folket i nord fortjener heder for sin innsats under den møysommelige gjenoppbyggingen etter den totale ødeleggelsen. Mange opplevde også dessverre å bli mistenkeliggjort og overvåket gjennom flere tiår på grunn av sitt nære forhold til vårt naboland i øst. Den tilleggsbyrden dette la på enkeltmennesker, ja på en hel landsdel, i en tid som allerede var svært tung, kan vi knapt forestille oss. Dette har preget familier i flere generasjoner. I dag minnes vi alle de som bidro til frigjøringen av Finnmark. Sluttoffensiven i nord kostet mer en 6.000 sovjetiske liv. Flere minnesmerker i Petsjenga og Sør-Varanger forteller om alle de som ofret sitt liv for vår frihet. I løpet av krigen ble også 100.000 sovjetiske krigsfanger sendt til Norge. Over 13.000 av disse fikk aldri vende hjem, men hviler i norsk jord. Norge vil aldri glemme sovjetarmeens innsats. Vi vet hvilke tap og ofre den krevde. De mange soldatene som deltok på sovjetisk side er også våre helter. Begivenhetene for 75 år siden gir kraft og inspirasjon til naboskapet som i århundrer har vært preget av fred mellom våre to land. Vi har avklarte grenser, både til lands og til vanns. På bakgrunn av disse grensene har vi bygget et samarbeid tilpasset vår egen tid. Vi har alltid satt våre felles interesser i sentrum. Slik har vi bygget opp et samarbeid til nytte for begge land, til tross for at vi av og til har valgt ulike veier. Her i Kirkenes opplever vi et yrende folk-til-folk samarbeid. Det er en blomstrende grensehandel og flere hundre tusen grensekryssinger hvert år. Slik vi en gang hadde en felles interesse, har vi nå felles interesse av viktige spørsmål som gjelder nå og i fremtiden. Som for eksempel det samarbeidet vi har innledet om marin forsøpling i våre havområder. Eller beredskapsøvelser som Barents Rescue, som gjør oss i stand til å håndtere kriser og ulykker sammen. Nettopp gjennom samarbeid kan vi best hedre minnet til alle de som bidro til frigjøringen av Øst-Finnmark for 75 år siden, både på norsk og sovjetisk side. Vi deler ikke bare en grense her i nord, vi deler interesser og fremtidshåp. Til våre gjester vil jeg gjenta ordene som står på minnesmerket over falne, sovjetiske soldater på Vestre gravlund i Oslo: Norge takker dere! Dette står hugget i sten. Og til folket her i Øst-Finnmark vil jeg si: Takk for motet, handlekraften, utholdenheten deres gjennom krigsårene, og tiden etter. Jeg ønsker alt godt for feiringen av freden som kom hit til Øst-Finnmark, oktober 1944.

Hyllet partisanene

Kongen kom også inn på partisanene, som måtte tåle mye urett i flere tiår etter krigens slutt. De ble overvåket og uglesett fordi de hadde kjempet på sovjetisk side, og bidratt med opplysninger om tyske styrker som bidro til den endelige seieren.

Disse ordene utløste umiddelbart følelser hos publikum, og mange måtte tørke tårene.

– Folket i nord fortjener heder for sin innsats under den møysommelige gjenoppbyggingen etter den totale ødeleggelsen, sa Kong Harald. Foto: MAXIM SHEMETOV

Kongen uttrykte også hvordan han selv husket et krigsherjet Finnmark. Han var nemlig med da Kong Haakon og Kronprins Olav besøkte landsdelen etter krigens slutt.

– Jeg husker godt fortvilelsen over ødeleggelsene min bestefar og far ga uttrykk for da de besøkte Finnmark etter krigen. Og som vi alle vet, var ikke lidelsene over ved krigens slutt.

Fellesskap

Han benyttet samtidig anledningen til å sette dagens situasjon i sammenheng med de felles anstrengelsene som folk på begge siden av grensen måtte gjennom.

– Begivenhetene for 75 år siden gir kraft og inspirasjon til naboskapet som i århundrer har vært preget av fred mellom våre to land. Vi har avklarte grenser, både til lands og til vanns. På bakgrunn av disse grensene har vi bygget et samarbeid tilpasset vår egen tid. Vi har alltid satt våre felles interesser i sentrum. Slik har vi bygget opp et samarbeid til nytte for begge land, til tross for at vi av og til har valgt ulike veier.

Konge Harald benyttet anledningen til å sette dagens situasjon i sammenheng med de felles anstrengelsene som folk på begge siden av grensen måtte gjennom. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Statsministeren

Statsminister Erna Solberg deltok også under markeringen, og var opptatt av å løfte fram de som bidro til å få slutt på krigen.

I dag skal vi ære de som kjempet i kampene, men selvfølgelig også de som fikk et liv preget av opplevelsene de måtte gjennomgå i disse årene. Det er veldig viktig å minnes historien og samarbeidet med Sovjetunionen under andre verdenskrig. Det klarte vi også under den kalde krigen, og det skal vi også gjøre i fremtiden.