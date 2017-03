Kommunens eneste innfartsåre sperret av snøskred

I natt gikk det skred over europavei 69, veien som fører befolkningen inn og ut av Nordkapp kommune.

Snøskredet gikk ved fjellet Nova, mellom Reinelva og Nordkapp. Det ble varslet til vegtrafikksentralen klokken 04:58 av en brøytebilsjåfør.

– Han trakk seg ut, i frykt for at det skulle gå flere skred, forteller trafikkoperatør i VTS, Brita Bjerkeli.

Etter de har fått informasjon om, er skredet omtrent 50 meter bredt, og to meter høyt. Beredskapsvakt og entreprenør Presis vegdrift er på vei for å befare området.

– De har en hjullaster på tur ut, og det står en brøytebil klar til å brøyte opp veien når snøen er ryddet, sier Berkeli klokken 07:10.

– Er det fare for at det går flere skred på strekningen?

– Det er vanskelig å si. Det må først bli lyst, så de ser forholdene i fjellsiden. Men akkurat der skredet gikk har brøytebilsjåføren anslått at all snøen er kommet ned.

Brøytemannskapet er i gang med å åpne veien, og anslår at den er åpnet omtrent klokken 08:00.

Kåfjord og Magerøya, med byene og tettstedene Nordkapp, Skarsvåg, Kamøyvær, Honningsvåg og Nordvågen er midlertidig innesperret.

Ingen skredvarsling

Det er bare to dager siden det forrige skredet gikk i dette området. Da ble bygda Nordvågen, med 435 innbyggere isolert.

Skredvarslingstjenesten til NVE, varsom.no, har ikke skredvarsling for kysten av Finnmark. Men de fikk inn to snøobservasjoner fra Finnmarkskysten onsdag kveld. Da ble det anslått skredfare to, moderat skredfare, ved øyesyn fra veien.

Onsdag ble det advart om stor snøskredfare i Honningsvåg-området, og kommunen hadde et møte med beredskapsgruppen for å drøfte situasjonen.