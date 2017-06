Kommunen snur – får 500.000 til ombygging av hus til Erle

NRK har tidlegare fortalt om den oppgitte situasjonen til familien til tre år gamle Erle. Jenta er den einaste i landet som har fått påvist Pallister–Killian syndromet (PKS), eit syndrom som gjer ho sterkt pleietrengande. Foreldra opplever det som håplaust å få innvilga støttetiltak dei i lova har rett på.

For ei veke sidan fekk foreldra til tre år gamle Erle Jørgensen avslag på søknaden til Alta kommune om økonomisk støtte til husombygging, men no har kommunen snudd – før klagefristen er gått ut.

Lokalavisa Altaposten omtala nyheita først.

– Vi fekk vite det i går ettermiddag, og vi blei sjølvsagt veldig glad, seier Sara Marie Guttormsen, mor til Erle Jørgensen.

Guttormsen reagerer likevel på at dei måtte gå til media før søknaden gjekk gjennom.

– Det er rart at vi må gå ut med historia vår i media før vi får gjennomslag, seier Guttormsen.

Erle Jørgensen (3) kan ikkje gå, og heller ikkje sitte utan hjelp. Pleiebehovet til jenta er grunnen til at familien søkte støtte til å bygge om huset. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Etter at familien gjekk ut med historia har dei fått høyre mange liknande historier frå andre som er i tilsvarande situasjonar. Guttormsen fortel at det er på kommuneplan at det butta i mot, og at dei opplev møte med fylkesmannen på ein mykje betre måte. Ho trur dårleg økonomi i kommunane ligg bak.

Kommunen: – Vi får lære av saka

– Vi har sagt at vi skulle sjå på saka på nytt, og har derfor kome fram til at vi løyver 500 000 kroner i støtte til ombygging av bustad. Vi skal gi den familien den servicen og det tilbodet dei har krav på, seier rådmann i Alta, Bjørn-Atle Hansen.

Rådmannen vedgår at omtalen i media har vore med på å påverke utfallet i søknaden om tilpassing av bustad.

– Ja, det er jo klart at det er litt på bakgrunn av det, sjølvsagt. No hadde vi sagt at vi skulle sjå på den på nytt, så då gjorde vi det kjapt og innvilga den søknaden, seier han.

– Vi prøver å møte brukarane med eit ope sinn og vere så serviceinnstilt som vi klarer. Vi lærer heile tida vi òg, så vi skal jo prøve å bli betre, seier rådmann i Alta kommune, Bjørn-Atle Hansen. Foto: Alta kommune

Rådmannen avviser at økonomi speler inn når søknader blir vurderte.

– Folk skal ha det dei har krav på. Så det er ikkje budsjetta som styrer det, det er det dei har krav på etter lov.

Rådmannen understrekar at sakshandsamarane og hjelpeapparatet gjer så godt dei kan med det regelverket dei steller seg til, men at det av og til må skjønnsmessige vurderingar til.

– Dei kan slå begge vegar, og i denne saka er det ting som tyder på at vi skulle ha vore meir imøtekommande, seier han.