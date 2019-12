På Berlevåg helsesenter er 73-åringen Grethe Arntzen inne til dialysebehandling.

I tillegg til at hun har nyrer som ikke fungerer, er hun hjertesyk. Da hun nylig kjente seg dårlig, fryktet hun at det ikke var noen vits i å ringe etter legen.

– Man blir engstelig. Jeg tenkte; er det noen vits i å ringe legen, eller er det bare å legge seg? Jeg gjorde det siste.

Hun sier hun blir skremt av historiene om folk som har ventet timevis på ambulansefly de siste månedene.

– Vi har blitt så neglisjert at det er en skam. Det er blitt sånn at man er redd for å bli syk.

– Noen vil dø om dette fortsetter

– Situasjonen for Berlevåg og flere andre kommuner i Finnmark er veldig dramatisk nå, sier kommunelege i Grethes hjemkommune Berlevåg, Jakob Thorkildsen.

Han mener luftambulanseberedskapen aldri har vært så dårlig som den har vært siden Babcock overtok 1. juli i år.

– Det er flere kritisk syke barn og voksne fra Berlevåg som har måttet vente mer enn tre timer på nødvendig lufttransport til sykehus. Det er bare tilfeldigheter at det har gått bra.

Pasientene i Berlevåg har 27 mil og flere fjelloverganger til nærmeste sykehus.

– Det er like langt som fra Oslo til Danmark. Hvis beredskapen fortsetter på samme vis som den gjør nå, så kommer pasienter i Finnmark til å dø som en konsekvens av at de ikke får rask nok transport til sykehus, sier Thorkildsen.

Kommunelege Jakob Thorkildsen har flere ganger vært nødt til å bruke ambulansebil eller helikopter der han normalt ville brukt fly. Foto: Erik Andreassen / NRK

– Uforsvarlig situasjon

Kjøllefjord er en annen av kystkommunene i Finnmark, der både barn og voksne har måttet vente lenge på luftambulanse.

I oktober fryktet Kristin Ekhorn i Kjøllefjord det verste for sin 6 år gamle datter. Etter å ha mistet kontrollen på sykkelen i fart, slo datteren bakhodet i asfalten.

6-åringen kastet opp og klarte ikke å gjøre rede for seg.

Dermed brakte Ekhorn henne til legevakten.

Der faller jenta inn og ut av bevissthet, og viser symptomer som gjør at legen ikke kan utelukke hjerneblødning. Dermed blir ambulansefly tilkalt på rød respons, som betyr at pasienten skal av gårde til sykehus senest innen en time.

Kristin Ekhorn syntes det var forferdelig som mor, å skulle måtte vente i fire timer på ambulansefly. – Jeg synes det er uholdbart i dagens Norge at vi skal vente så lenge. Denne ambulanseflysaken begynner å bli en stor farse, sier hun. Foto: Privat

Men det går fire timer før et ambulansefly endelig kommer.

– Jeg som mor ser på datteren min og følger med klokka. Det kom stadig nye beskjeder om når flyet kunne komme. Ventetiden var uholdbar og det var tøft å stå i det, sier Ekhorn.

Det gikk hele seks timer fra Ekhorn ringte legen til hun og datteren var på sykehuset i Kirkenes der undersøkelser viste at det ikke var hjerneblødning. I dag går det bra med jenta, men Ekhorn har en klar beskjed til helseministeren.

– Jeg har vært sykepleier i 15 år og aldri opplevd liknende som nå. Det er en uforsvarlig situasjon. Kjære Bent Høie, nå må du legge bort all prestisje, ta grep og vise handling.

– Over hundre prosent beredskap

Helseminister Bent Høie måtte svare for seg om situasjonen i Luftambulansetjenesten da han møtte i Stortinget mandag.

Helseministeren erkjente at han var klar over problemene med luftambulansen allerede i august i år.



– Når det gjelder de tekniske utfordringene, er det riktig at de har vært kjent siden august. Det er også noe det har vært jobbet med, det har ikke vært holdt hemmelig eller skjult, sa Høie.

Det blir satt inn ekstra tiltak fortløpende så lenge leverandøren Babcock ikke leverer i henhold til kontrakt.

Ifølge helseministeren har det vært svært god beredskap lengst nord den siste tiden.