Kommune nekter lærere, elever og foreldre å kommunisere på Facebook

Den nye personvernloven som kom i fjor, har ført til at Alta kommune nå nekter ansatte i skoler og barnehager å bruke Facebook for å kommunisere med elever og foreldre.

Assisterende rektor ved Alta ungdomsskole, Anne Brynhild Hykkerud, mener de nå mister er et godt verktøy.

– Lærerne savner det å kunne lage en Facebook-gruppe, for dette er et verktøy som foreldrene og elevene allerede bruker, sier Hykkerud.

Tilbake til papir og blyant

Skoler og barnehager i Alta har nå gått tilbake til papir, og Hykkerud mener dette har ført til en mer klønete planlegging for lærerne.

Hun trekker spesielt fram valgfagene som samler elever fra forskjellige klasser.

– Da er det enkelt å kunne ha en Facebook-gruppe for elevene og læreren som har faget. Da får de enkelt ut alle beskjeder.

Mener Facebook utgjør en risiko

IKT-rådgiver Stig Ivar Simensen mener Facebook utgjør en risiko. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Rikke Raknes, leder for oppvekst og kultur i Alta kommune, sier anbefalinger fra Datatilsynet og kommunens personvernombud er årsaken til begrensningene i Facebook-bruken.

Kommunens IKT-rådgiver Stig Ivar Simensen mener Facebook utgjør en risiko, fordi kommunikasjonen mellom lærere og elever kan bli misbrukt.

Ida Leirbakken, elevrådssekretær ved Alta ungdomsskole, mener facebookgruppene var med på å inkludere og informere foreldrene om elevenes skolehverdag.

Rikke Raknes i Alta kommune håper folk forstår bakgrunnen for forbudet.

– Jeg skjønner at det blir litt klønete, for det er mange som bruker Facebook, og det er lett å kommunisere der. Men det er også viktig å sikre at personopplysninger ikke blir misbrukt. Vi må følge lovverk og anbefalinger, sier Raknes.

Rikke Raknes håper elever og foreldre forstår begrunnelsen for Facebook-forbudet. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Ikke ulovlig, men problematisk

Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet understreker at loven ikke sier bastant nei til Facebook-bruk i skoleverket.

– Vi har verken pålagt eller anbefalt kommunen å slutte med kommunikasjon via Facebook, men vi regner med at de har tatt et standpunkt ut fra sine egne risikovurderinger.

Den nye loven sier at alle virksomheter er ansvarlige for det som deles i nettsamfunn. Skoler og helsevesen vil ha ansvar for personopplysningene de deler og må ha gode rutiner, forklarer Dahl.

– Man legger ofte ut meldinger som er mer private enn man tror, og de kan kopieres og videresendes. Det må man være oppmerksom på.

– Betyr det at dere gir grønt lys hvis man er forsiktig med hva slags informasjon man deler?

– Jeg vil heller si det er et slags gult lys. Det er ikke ulovlig i seg selv å bruke det, men man må være veldig bevisst på hvordan det brukes, og da kun til enkle beskjeder, sier Janne Stang Dahl.