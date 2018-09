Kommune brukte 30 millioner på rullebaneutvidelse Avinor ikke vil ha

De siste seks årene har en utvidelse av rullebanen på Alta lufthavn være en prioritet. Derfor har kommunen hittil brukt 30 millioner kroner på å tømme fyllmasse i havet like ved.

Det er bare ett problem. Avinor har ingen ønsker om å utvide rullebanen.

– Alta kommune har spurt om å legge fyllmassen der, og det har vi sagt ja til. Så får Alta kommune vurdere om dette gir verdi og om det på sikt kan komme til bruk. Men fra Avinors side er det ingen planer om det, sier konsernsjef Dag Falck-Pettersen i dag.

– Avinor har ingen planer om å forlenge rullebanen i Alta, sier konsernsjef Dag Falck-Pettersen i dag. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Viktig kamp for ordføreren

Ordfører Monica Nielsen (Ap) i Alta mener likevel investeringen har vært verdt det. I dag kan ikke de største flyene fylle alle setene. Årsaken er at de ikke kan lette med full tank.

– Dette er et viktig samfunnsnyttig tiltak som har pågått noen år nå, sier hun til NRK.

Hun har fortsatt tro på en lengre rullebane, selv om Avinor sier nei. Hun mener det er stortingspolitikere som må holde løfter fra tidligere valg, og få saken gjennomført.

– Her må man finne gode løsninger. Det er politikere som legger føringer for Nasjonal transportplan, ikke Avinor, mener Nielsen.

Ordfører Monica Nielsen (Ap) vil ikke gi om rullebanedrømmen, selv om verken flyselskapene eller Avinor ønsker det. Foto: NRK

Politikere fra transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er denne uken på besøk i Finnmark. De er positive til at overskuddsmasser fra veiprosjekter brukes til andre formål.

Men leder Helge Orten (H) mener Alta har tatt en selvstendig risiko her.

– Ut ifra det lufthavnsjefen og Avinor-sjefen har sagt i dag, er det ingen konkrete planer om videre forlengelse på kort sikt. Men her er det lagt til rette for utfylling av massen, så får Alta kommune stå for den økonomiske risikoen, mener han.

Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Helge Orten (H). Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Tror pengene kommer tilbake

Allerede i 2014 ga både Avinor, SAS og Norwegian tydelig beskjed om at de ikke så nytten ved å forlenge rullebanen.

– Vi opplever at dagens passasjergrunnlag sammenholdt med tilbud og rullebane møter den etterspørselen som er, og vi har en god og tett dialog med Avinor, sa kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til lokalavisen Finnmark Dagblad.

Alta kommune har i dag store økonomiske utfordringer og må spare inn 80 millioner kroner de neste årene.

Alta-ordfører Nielsen mener likevel kommunen har tenkt fremover til et behov som vil oppstå.

– Vi har forventninger om at vi får de pengene tilbake, sier hun.

Tidligere ordfører i Alta, Laila Davidsen, mener det har vært en riktig satsing fra Alta kommunes side å bruke penger på å tilrettelegge for en lengre rullebane. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Tatt lengre tid enn håpet

Saken om forlengelsen av rullebanen har rullet og gått i mange år nå. Tilbake i 2013 forespeilet kommunen at utleggene skulle bli tilbakebetalt av staten.

– Vi får nok tilbakeført disse midlene uansett, sa daværende ordfører Laila Davidsen (H).

I dag innrømmer hun at det har tatt lengre tid enn de hadde håpet.

Men selv om Avinor er negativ, oppfordrer hun kommunen til å fortsette å kjempe.

– Jeg mener fortsatt det er helt riktig vei å gå. At Alta lufthavn skulle kunne ta imot ordinære rutefly hele året. Vi er avhengig av det for å utvikle regionen, sier Davidsen.

Hun savner mer støtte fra regionale fylkespolitikere, som ved et tidligere tidspunkt enstemmig støttet prosjektet.

– Kommunen må presse på og jobbe beinhardt for å få myndighetene til å gå inn.