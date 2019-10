De ser ut som vanlige biler, er varme og går stille. Mopedbilene appellerer til 16- og 17-åringer, som nå velger dem framfor mopeder og UTV (overbygde firhjulinger).

Jan Erling Nilsen i Vadsø har nylig kjøpt en mopedbil til sin datter, som er 17 år gammel. Han mener mopedbilene er tryggere enn mopeder og lettmotorsykler.

– Dette er et kjempeflott tiltak. Mange foreldre og ungdom trimmer UTVene til å gå fortere. Mopedbilen kan også trimmes, men den gir mer bilfølelse og bedre forståelse av trafikken, sier Nilsen.

Erfaringer fra Sverige

Mange mopedbiler får dårlig sikkerhetsvurdering av Euro NCAP. Det skremmer Pål Andersen i ATL. Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund / ATL

Autoriserte trafikkskolers landsforbund, ATL, er ikke enige. De viser til statistikk fra Sverige, hvor de fleste av de skadde i ulykker med mopedbil er mellom 15 og 17 år.

– Faresituasjoner oppstår spesielt på landeveier når busser og vogntog tar dem igjen, og skal kjøre forbi, sier Pål Andersen i ATL.

Alle nye bilmodeller krasjtestes og vurderes av Euro NCAP. Av fem mulige sikkerhetsstjerner, får flere mopedbiler bare én stjerne. Til sammenligning får Toyota IQ, en liten, men vanlig personbil, fire stjerner.

– Jeg ser at når de går i veggen så ryker fester til beltet og det blir ganske så store skader på fører og passasjer. Én ting er at de går i 45 kilometer i timen, men de skal være ute i trafikk med andre som går i 80-90 kilometer i timen. Det er ganske skumle saker, sier Andersen.

Det var i august at aldergrensa for å kjøre mopedbil ble endret fra 18 til 16 år. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) deler ikke kjøreskolelærernes bekymring for sikkerheten.

– Vi har konkludert med at når 16-åringer klarer å kjøre moped på to hjul, så klarer de også å kjøre moped på fire hjul, som tross alt er mer stabilt i de fleste tilfeller, sier Dale.

Emilie Terese Nilsen valgte mopedbil framfor UTV. En mopedbil kan ikke veie mer enn 450 kilo, og har ikke alt det samme utstyret som biler. Kollisjonsputer er ofte ekstrautstyr. Motoren yter rundt åtte hestekrefter. Foto: Tarjei Mo Batalden / NRK

– Luksus for ungdommen

Emilie Terese Nilsen er én av dem som har kjøpt seg mopedbil i Alta i høst. Hun skulle egentlig kjøpe UTV, men synes mopedbil så morsommere ut.

– Det er som en liten bil, nesten. Den mangler bare flere seter bak. Man kan sitte helt vanlig og prate, sier hun.

NRK har tidligere skrevet om UTV-trenden i Alta.

I august var parkeringsplassen ved Alta videregående skole fylt med UTVer. Nå har de fått selskap av mopedbilene. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Andreas Johansen, salgsansvarlig ved Alta Motorsenter, bekrefter at mange kjøper mopedbil på grunn av komforten og at de er billige i drift.

– Dette er luksus for ungdommen. De kan kjøre i nesten en uke på en tank, og den er bedre rusta mot kulde, sier han. De har solgt rundt 20 mopedbiler siden slutten av august.

Ingen vanlig bil

På støtfangeren bak er mopedbilene merket med maks 45 kilometer i timen. Mange ungdommer fjerner imidlertid dette klistremerket.

– Da er det ikke lett for andre trafikanter å se at dette er en mopedbil. Myndighetene bør skjerpe inn kontroller på dette, sier Nilsen. Likevel er han glad datteren får kjøre mopedbil nå.

– Hun var litt usikker i starten, men ble overbevist når hun kan ha med seg en passasjer. Denne kan hun kjøre til hun får billappen, avslutter han.