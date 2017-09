Kjent skyldig i dobbeltdrap i Kirkenes

Det ble klart da juryen leverte sin kjennelse i ankesaken over dobbeltdrapene i Kirkenes fredag.

I fire dager har juryen i Hålogaland lagmannsrett hørt på fremleggelsen av bevis og vitner. Likevel kom de fram til det samme som i tingretten: at den 60 år gamle mannen er skyldig i drapene på sin kone og hennes sønn.

Aktor og statsadvokat Torstein Lindquister la ned påstand om 21 års fengsel, det samme som i tingretten. Forsvarer Stein Rønning la under rettssakens første dag ned påstand om full frifinnelse.

Straffeutmålingen er ikke klar før om seinest 14 dager.

ANKESAK: Forsvarer Stein Rønning krevde lavere straff enn de 21 årene tingretten kom fram til. Aktor Torstein Lindquister (bak) kunne ikke se noen formildende omstendigheter. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Skulle skilles

Pimsiri Songngam giftet seg i 2013 med en norsk gruvearbeider som etter hvert ble arbeidsledig. Han hadde to millioner i spillegjeld og et økende alkoholproblem. Konflikten mellom ektefellene var i ferd med å spisse seg til. I uka før hun ble drept var Pimsiri i kontakt med politiet to ganger.

I ettertid har politiet blitt gransket av Spesialenheten, som ikke fant noe straffbart ved håndteringen av saken. Krisesentersekretariatet har derimot vært kritisk til at politiet ikke fulgte de vanlige rutinene for å avdekke om kvinnen var i fare.

Pimsiri selv mente at ektemannen bare drakk og sov, og at hun ville klare seg greit hjemme fram til mandag. Da skulle hun og sønnen flytte til krisesenteret. Men klokka 4 den morgenen ble de skutt og drept.

Ingenting nytt

Forsvarer Stein Rønning forteller at de tar lagrettens kjennelse til etterettning, og avventer dommen.

Bevisførselen i lagmannsretten var i all hovedsak den samme som i Øst-Finnmark tingrett, forteller Torstein Lindquister.

– Det har kommet til et par nye vitner, uten at det ga noen vesentlige utslag. Saken ble fremlagt som i tingretten, og ingenting nytt kom fram, forteller han.

Ifølge statsadvokaten spurte lagmannen tiltalte om han hadde forstått kjennelsen, og det ga han uttrykk for at han hadde gjort.