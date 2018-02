Kjendisopprop mot tvangssammenslåing i nord

Allerede to ganger har regionreformen fått flertall i Stortinget, men motstanden i nord er fortsatt enorm. Tidligere spørreundersøkelser viser at to av tre finnmarkinger er mot tvangsvedtaket og det er startet opp en organisasjon i protest.

Nå har flere kjendiser i Finnmark skrevet under et opprop mot sammenslåingen.

– En tvangssammenslåing er udemokratisk. Folket i Finnmark må få sagt sitt. Det har gått for fort det her, sier én av dem, skuespiller Bjørn Sundquist.

– Det er overstyring jeg er redd for. Enda mer overstyring enn det har vært før. Og at man ikke får sagt sitt om fylket man bor i. Finnmarkinger vet hvor skoen trykker, fortsetter han.

Les hele oppropet fra Finnmark-kjendisene Ekspandér faktaboks Nei takk til tvangssammenslåing av Finnmark og Troms! Det arrogante og grunnløse vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark, mot befolkningens vilje, avslører manglende kunnskap om Finnmarks særegne kultur, historie, rettighetsforhold og folk. Vedtaket neglisjerer fylkets store betydning som fundament for finnmarkingenes identitet, stolthet og samhold, enten de bor eller har sine røtter og sin tilhørighet i fylket. En tvangssammenslåing med Troms er et unødvendig eksperiment med stor risiko, der Finnmark bærer den største risikoen. Finnmark har svært gode forutsetninger for å utvikle lokale rettigheter og næringer, og muligheter til styring av sine rike ressurser. For dette trenger vi Finnmark som egen enhet med sitt eget politiske organ (fylkestinget), sin egen statlige talsmann (fylkesmann) og sin egen statlige og fylkeskommunale administrasjon. Samarbeid med Troms kan og bør skje på andre måter enn ved at Finnmark opphører som egen enhet. Vi støtter arbeidet som den nye organisasjonen For Finnmark har satt i gang for å bevare og utvikle Finnmark. Tvangssammenslåingen må stoppes! Alf R. Jakobsen, Arvid Sveen, Asle T. Johansen, Bjørn Sundquist, Gørild Mauseth, John Gustavsen, Jon Rønningen Josef Halse, Kai Somby, Linn Henriksen, Magnar Mikkelsen, Mari Boine, Marion Palmer, Martin Schanche, Nils Gaup, Nils Utsi, Synnøve Persen og Aage Gaup

– Ren propaganda

Med Sundquist på oppropet er det flere andre kjente navn: Mari Boine, Gørild Mauseth og Martin Schanche.

Forfatteren bak boken «Kongens nei», Alf. R. Jacobsen, er også én av dem som har signert. Han irriterer seg grenseløst over vedtaket og mener nordområdene er for viktige til å samle de to nordligste fylkene i ett.

Forfatteren Alf Reidar Jacobsen er mot tvangssammenslåingen. – Norge er ett av verdens rikeste land. Men vi bruker offentlige midler på en feil og absurd måte. Ofte er det slik at de som sitter og styrer og forvalter pengesekken i Oslo, skal gjøre noe. Så starter de i feil ende. Starter så at de svakeste og de som har minst, må betale. Typisk vedtak som irriterer sånne som meg grenseløst, sier han. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Våre strategiske interesser har alltid vært knyttet til kysten og havet utenfor. Og at kystområdene i nord er vårt viktigste strategiske aktivum. Det betyr at vi må ha en kyst som lever, sier han.

– Da vil jo enkelte si at vi kan satse på kysten, vi kan satse på Finnmark, selv om det blir styrt ifra et felles storfylke i for eksempel Tromsø? Har de et poeng?

– Alle som tenker litt skjønner jo at det er hva vi kaller på godt norsk: Pølsevev. Sludder og vrøvl, sier Jacobsen.

Han reagerer også på tilnavnet «storfylket» som flere regionale politikere har brukt.

– Hva slags ord er storfylke? Dette er jo ren propaganda. Det blir ikke noe storfylke. Det blir stor-Tromsø, med noen få utposter ytterst i nord, mener han.

– Finnmark blir taperen

Martin Schanche frykter det samme som Jacobsen.

Tidligere rallycrossfører og FRP-politiker Martin Schanche har signert oppropet. – Av prinsipp er jeg mot tvang, sier han. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er ikke tvil om at Finnmark blir taperen. Det blir mer sentralisering i Tromsø. Vi trenger ikke være rakettforskere for å skjønne det, sier tidligere rallycrossfører Schanche til NRK.

Han er vokst opp i Tana i Finnmark og mener hjemfylket alltid får den «korteste biten på pinnen», også denne gangen.

– Folk får se på kartet og se hvor stort det er. Fylket er større enn Danmark, sier Schanche, som i dag bor i Drøbak.

NRK har forsøkt å få tak i andre kjente navn som har signert oppropet, slik som Mari Boine, Gørild Mauseth, Nils Gaup og Jon Rønningen, uten å lykkes.