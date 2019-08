Kjell (67) ble sendt med rutefly etter hodeskader – klager til Fylkesmannen

Da Eriksen malte huset sitt på Veidnesklubben i Finnmark, falt han ned og traff en betongkant. Han fikk knust kinnben og et langt kutt i hodet.

Først ble Eriksen fraktet til Hammerfest sykehus med helikopter. Men da han etter ett døgns behandling der måtte videre til Tromsø, ble han sendt med rutefly i stedet for luftambulanse.

– Jeg følte meg ikke i stand til å reise alene, jeg var nervøs og omtåket med smerter i hodet etter fallet. I tillegg hadde jeg også hatt et stort blodtap og var svimmel og kvalm.

Overfor NRK har sykehuset hele tiden holdt fram at det ikke var mangel på ambulansefly denne dagen, og at han ble sendt videre til Tromsø med rutefly fordi det ble ansett som medisinsk forsvarlig.

Fylkesmannen må nå ta stilling til om Kjell Eriksen har fått forsvarlig behandling av sykehuset i Hammerfest. Foto: Privat

Ber om beklagelse

Kjell Eriksen ønsker seg en beklagelse fra Hammerfest sykehus fordi han mener han var altfor dårlig til å bli sendt med rutefly.

– Det er kanskje medisinsk forsvarlig, men hva med verdigheten, omsorgen, respekten? spør Kjell Eriksen.

På ett punkt har sykehuset tatt selvkritikk. Da Eriksen kom til flyplassen i Tromsø måtte han vente rundt tjue minutter på transport videre til sykehuset, uten at noen var sammen med ham.

– Vi burde sørget for at en bil hentet Eriksen på Tromsø lufthavn, slik at han slapp å vente på taxi, sier kommunikasjonssjef Eirik Palm i Finnmarkssykehuset.

Eirik Palm sier Finnmarkssykehuset tar selvkritikk over at Eriksen måtte vente alene på flyplassen i Tromsø. Foto: Andre Bendixen / NRK

Positiv til klagebehandling

Fylkesmannen i Troms og Finnmark bekrefter å ha mottatt klagen. Finnmarkssykehuset avventer ytterligere kommentarer i påvente av klagebehandlingen.

– Ettersom saken klages inn til tilsynsmyndighetene vil det være uryddig å kommentere saken utover det vi allerede har gjort. Vi er positive til at saken blir belyst av en tredjepart, sier Palm.