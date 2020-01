– Til tider virket det umulig å bli kvitt, forteller en kvinne i 20-årene til NRK, som ønsker å være anonym.

Til sammen har hun og kjæresten brukt rundt 10.000 kroner på å bli kvitt hudsykdommen som det har vært en økning av i Norge de siste årene.

Mistanken om skabb fikk de da begge opplevde kløe på hender og prikker på huden som et resultat av dette.

Hos legen ble de anbefalt å prøve en reseptfri behandling, hudkremen Nix. Den fungerte ikke.

– Det ble anbefalt å prøve den flere ganger, men etter cirka tre måneder og 6–7 behandlinger hver ga vi opp og kontaktet legen igjen, sier kvinnen.

Skabb Ekspandér faktaboks Skabbmidden er 0,3-0,5 mm lang. Hunnmidden graver overfladiske ganger i huden hvor den legger egg som klekkes som larver etter 3-4 døgn.

Symptomer er kløe og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, siden på større deler av kroppen. Hos små barn er ofte hodebunn, hals og fotsåler.

Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet og sjeldne tilfeller via håndklær, sengetøy og klær.

Som regel tar det 3-6 uker fra man får skabb til man får symptomer, men dersom man tidligere har hatt skabb, tar det ofte bare 1-3 dager til symptomene opptrer.

Skabb behandles med krem. Alle i samme husstand bør behandles samtidig selv om de ikke har kløe.

Det anbefales generelt å gjenta behandlingen etter én uke, men siden permetrin kan virke lokalirriterende på huden kan man – spesielt hos personer med en ømfintlig hudtype – ofte nøye seg med én behandlingsomgang.

For vellykket behandling er det viktig at klær, håndklær og sengetøy enten vaskes på 60°C eller oppbevares uten hudkontakt i fem døgn i romtemperatur, helst pakket inn i plastposer. Kilde: Se mer på Folkehelseinstituttets nettside

Hudsykdommen skabb kommer av at skabbmidden graver seg inn under huden og legger egg der. Det er ikke farlig, men gir ekstrem kløe. Foto: Universitetet i Tromsø

– Skabben tåler mer enn før

Seniorforsker hos Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng forteller at de har sett en økning i skabbutbrudd i Norge siden 2012.

I dag får Folkehelseinstituttet mange henvendelser av folk som sliter med å bli kvitt skabb. Mye tyder på at skabbmidden har blitt mer motstandsdyktig mot medisinene.

Arnulf Soleng, seniorforsker hos Folkehelseinstituttet. Foto: Privat

– I noen tilfeller kan det være at folk ikke bruker medisinen riktig, for eksempel at man ikke har smurt inn hele kroppen hvis man bruker kremen Nix. Men det diskuteres også at midden tåler mer enn den gjorde før, sier Soleng.

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet er det innbyggerne i Nord-Norge som har vært mest utsatt for skabbmidden de siste årene.

I Hammerfest gikk kommunen nylig ut for å informere skoler og barnehager i kommunen om skabb – etter en rekke utbrudd.

Arve Paulsen er kommunalsjef for barn og unge i Hammerfest. Foto: Jan Harald Tomassen

– Tabubelagt sykdom

Kommunalsjef for barn og unge i kommunen Arve Paulsen mener skabb er tabubelagt, og at det gjør det vanskeligere å bli kvitt hudsykdommen i skoler og barnehager.

– Det betyr at det kan være vanskeligere å søke hjelp når du har fått skabb i huset. Barn snakker en del om dette. Det er en del redsel og skam knyttet til skabb, selv om det fint går an å bli kvitt. Vi har jo hatt tilsvarende problemer med hodelus.

Vil ha nasjonale retningslinjer

Seniorforsker Soleng opplyser at Folkehelseinstituttet snart skal ha et møte med leger, hudleger, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Håpet er å få på plass nasjonale retningslinjer for å få bukt med skabben.

– Det varierer nok fra sted til sted hva slags retningslinjer man gir, blant annet til hva man skal gjøre med sengetøy og klær. Nå håper vi å få til en løsning. Dessuten foregår det mye internasjonal forskning på resistens og utvikling av nye medisiner, sier Arnulf Soleng.

En av dem som tar opp dette, er infeksjonslege ved Diakonhjemmet i Oslo Øyunn Holen. I Aftenposten skriver hun at det internasjonalt rapporteres om at skabben er behandlingsresistent i større grad enn tidligere.

– Utrolig frustrerende

Kjæresteparet hadde brukt i underkant av 7000 kroner på lege og behandling. Da dro de tilbake til legen for å få henvisning til hudlege.

Dette legemiddelet sørget for at kjæresteparet ble kvitt skabben. Begge fikk beskjed om å kjøpe to flasker hver. En flaske koster i underkant av 500 kroner. Foto: Privat

Hos hudlegen spurte de spesifikt etter tabletter de visste flere bekjente av dem hadde brukt for å bli kvitt skabben.

De fikk imidlertid beskjed om å bruke legemiddelet Benzylbenzoat, som kostet i underkant av 500 kroner per flaske.

– Heldigvis fungerte det, men det er utrolig frustrerende hvor kostbar denne perioden ble, og hvor vanskelig det var å få hjelp av lege til å bli kvitt skabben.