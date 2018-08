Kastet på glattcelle og mistenkt for planlagt massedrap: – Ingen reell trussel, erkjenner politiet

Fredag den 3. august var Simon Ryeng Alnes (25) på besøk hjemme hos sine foreldre i Kirkenes. Han hadde akkurat avsluttet blogginnlegget «Reunion» som han skulle legge ut klokken 18 samme kveld.

I innlegget skrev han om en mobbeepisode fra ungdomsskolen, den samme skolen som skulle ha 10 års gjenforeningsfest dagen etter.

Simon varslet både på Instagram og Facebook at det ville komme et nytt blogginnlegg samme kveld, noe som er fast rutine for å få flest mulig lesere.

Klokken 17.50, ti minutter før blogginnlegget skulle legges ut, banket det på døra.

– Der står en politimann i sivil, og jeg tar opp mobiltelefonen for å filme det som skjer. Han tar fra meg telefonen med det samme jeg låser opp døra, legger hendene mine bak på ryggen, tar på meg håndjern og stirrer meg i øynene og sier at jeg er under mistanke for planlagt massedrap.

Deretter ble han fraktet til Kirkenes politistasjon og inn på glattcelle. Flere avhør senere var Simon fremdeles siktet for planlagt massedrap.

Både iFinnmark og Sagat har omtalt deler av denne historien tidligere.

Fikk inn bekymringsmeldinger

Bakgrunnen for pågripelsen og at Simon i det hele tatt har havnet i politiets søkelys denne dagen, er basert på en innringt bekymringsmelding til politiet.

Her skal flere personer ha vært bekymret for at Simon planla å gjøre noe kriminelt på gjenforeningsfesten neste dag.

– Dette er direkte svartmaling. De «bevisene» som er lagt fram er ikke noe annet enn spekulasjoner, rykter og tolkning, sier Simon.

Han mener det var personene som skal ha vært involvert i mobbingen på ungdomsskolen for ti år siden som står bak.

– Brudd på min ytringsfrihet

Til vanlig bor Simon i Tromsø hvor han jobber med rapmusikken sin, og bruker dermed ord og uttrykk inspirert av rapmiljøet, som for eksempel våpenrelaterte ord som «ladegrep».

Dette får han reaksjoner på fra folk utenom miljøet, men aldri så sterkt som denne gangen.

– Det å ha våpenreferanser er ikke uvanlig innen hip hop eller rap.

– Du bruker sterke og iblant våpenrelaterte ord i dine tekster og innlegg. Forstår du med dette som bakgrunn, at politiet måtte reagere når de fikk inn bekymringer?

– Nei. Dette er snakk om å forsvare kunsten sin, og det gjør jeg ikke.

– At man henger etter i Kirkenes eller Nord-Norge på dette, det skal man ikke havne i 24 timer på glattcelle for.

Advokat Jens Bernhard Herstad mener politiet ikke har bevis nok for å holde hans klient siktet for planlagt massedrap i Kirkenes, og at saken bør henlegges snarest. Foto: Stian Strøm / NRK

– Saken burde henlegges snarest

Advokat Jens Bernhard Herstad tok saken til Simon da han var låst inne på glattcella. Han fikk da sin klient til å kreve å bli avhørt og fikk etter hvert møte han på politistasjonen i Kirkenes.

Ti dager etter pågripelsen har Simon møtt til nok et avhør og har enda ett i vente, og hans advokat mener nå at nok er nok.

– Politiet har ikke funnet spor av bevis for straffbare handlinger, og saken burde henlegges snarest mulig, sier Herstad.

Når det kommer til selve pågripelsen mener Herstad at bekymringsmeldinger om massedrap må tas på alvor, og at det er vanskelig som advokat å si om det ble gjort på rett eller gal måte.

– På den ene siden brukte man store ressurser på noe som viste seg å ikke være en sak, men på den annen side er det viktig at slike meldinger blir tatt på alvor, sier han.

Politiadvokat ved Finnmark politidistrikt, Are Aarhus erkjenner at det ikke lå realisme i mistankene. Foto: Knut-Sverre Horn

– Har plikt til å reagere

Politiadvokat Are Aarhus ved Finnmark politidistrikt sier de har plikt til å reagere når de får inn bekymringsmeldinger slik det skjedde i denne saken.

– Vi fikk en melding som omhandla mistanke om skyting mot et arrangement. Og varetekt ble brukt for å sikre oss mot bevisforspillelse, forteller Aarhus.

Aarhus bekrefter og at de har gjennomgått både PC og telefon.

– Men jeg har ikke informasjon nå om hva som eventuelt ble funnet. Men både PC og telefon er levert tilbake, forteller politiadvokaten.

Neppe reell trussel

– Men han ble løslatt før arrangementet han ble mistenkt for å angripe. Var det ingen risiko likevel?

– Han hadde vært pågrepet i nesten 24 timer og jeg vurderte det slik at det ikke var grunn til fortsatt pågripelse. Det var ingen grunn til å frykte at det lå realisme i truslene, sier Aarhus.

Saken er forventet ferdig etterforsket i løpet av de kommende ukene.

– Vi skal og avhøre de som sto bak bekymringsmeldingene, sier Aarhus.

Han vil ikke kommentere om meldingene som kom til politiet kan ha annen bakgrunn enn en reell terrorfrykt.