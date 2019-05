Den siste tiden har det nye kommunevåpenet til nye Ofoten (nåværende Ballangen, Tysfjord og Narvik) fått mye oppmerksomhet. Årsaken er at mange mener det nye skjoldet, som skal pryde kommunebygg og skilt, likner mest på en truse.

Til nyttår skal 18 fylker bli til 11, og 119 kommuner skal bli 47. Flere arrangerer konkurranser hvor innbyggere får komme med forslag til kommunenes nye visuelle uttrykk, blant dem Troms og Finnmark.

– Vi ser etter noe som kan forene de to fylkene. Det blir viktig for å bygge en felles identitet, sier nestlederen i fylkesnemnden som skal lede sammenslåinga i nord.

Ulf Trygve Ballo (Ap) håper konkurransen vil engasjere mange.

Finnmark har lenge kjempet hardt mot tvangssammenslåingen med Troms, men dette kan være starten på å få til noe sammen – en identitetsfaktor å samles om.

Men her er det også grobunn for nye diskusjoner, slik det har blitt andre steder.

Narviks nye kommunevåpen latterliggjøres på sosiale medier.

Folkefavoritt ble nedstemt

Jorunn Karin Andreassen ble publikumsfavoritt i en våpenskjold-konkurranse for Vestland (nåværende Hordaland og Sogn og Fjordane).

– Jeg fant en kartillustrasjon og puttet det på et våpenskjold, sendte inn og tenkte at jeg aldri skulle høre noe mer, forteller hun.

Men bidraget hennes be plukket opp av folkejuryen. Kartillustrasjonen ble utnevnt som finalist og vant nettavstemningen. Men, det blir likevel ikke Andreassen sitt forslag som skal pryde Vestlands våpenskjold.

Svært mange var enig med Jorunn Andreassen (midten) om at et grønt kart ville representere Vestland godt. Foto: VESTLAND FK

– Fagjuryen hadde mer vett, sier Andreassen muntert, selv om hun syns det er litt synd at det ikke ble «kartet».

– Jeg tenkte det var enkelt og selvforklarende. I motsetning til design som er så abstrakte at folk begynner å lure på om de ser truser.

Det folkevalgte kartet passerte ikke nåløyet til fagjuryen.

Dermed fikk et designbyrå i oppdrag å utarbeide historiske motiv. Så ble det snakk om fjorder og fjell. Folkekonkurransen ble avholdt for et omtrent år siden, men det er fortsatt ingen som vet hva Vestland får til fylkesvåpen.

Foto: Skjermdump / vlfk.no

Anbefaler å tenke markedsføring

I en annen del av landet er det knyttet stor spenning til hva som blir kommuneskjold for Sokndal, Lund og Eigersund når de slås sammen. Vi minner om at Eigersund er kommunen som gjenreiste Trollpikken.

Men la oss vende tilbake til Troms og Finnmark som skal forsegle tvangsekteskapet med et ferskt fylkesmerke.

PR-ekspert Trond Blindheim har en anbefaling til paret:

– Jeg ville ha spilt på det vakre nordlyset som har gjort landsdelen kjent. Du har fjord, vidder og fjell, men det er nok nordlyset som er størst i den felles identiteten, sier han.

Blindheim mener fylkesvåpenet til Troms og Finnmark kan bli unikt i markedsføringssammenheng. Han har ingen slike forhåpninger for regionen hvor han selv er bosatt.

– Viken får du ikke noe stedsfølelse av. Jeg tror aldri det vil skje at folk vil få en identitet knyttet til Viken. I Finnmark og Troms er det litt annerledes, sier han.