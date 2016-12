I desembernatta, når barna har lagt seg, da våkner rampenissene. Dette er nisser som finner på mange triks og tøyserier. De kan blant annet finne på å farge melken grønn, eller tapetsere stua med dopapir.

For familien til Marianne Strøm Fredriksen er rampenissene blitt en alternativ julekalender som korter ned ventetiden for tre utålmodige barn.

For barna til Marianne Strøm Fredriksen er nissestreker blitt en alternativ julekalender. Foto: Anniken Pedersen

Magisk dør i stua

– Det startet med at vi fikk et brev der de to rampenissene Adventus og Line spurte om de kunne få bo hos oss i adventstida, forteller storesøster Mia, på åtte år.

Og plutselig stod de to rampenissene utenfor den magiske nissedøra, midt i stua.

– Nissedøra er her, og nederst står det Adventus og Line. Som du ser, så er døra veldig julete, peker Mia.

Ifølge storesøster så liker disse to nissene å finne på nissestreker når alle ligger og sover.

– I natt har nissene teipet igjen inngangen til Mias soverom. Da hun skulle stå opp i dag tidlig, gikk hun rett i et edderkoppnett, forteller mamma Marianne.

– Men det rareste de har gjort var da de fylte stua med dopapir, hele den store stua, forteller Mia.

Ifølge familien har rampenissene også pakket inn fjernsynet og dolokket. Og en dag våknet alle sammen med bart, forteller mamma Fredriksen.

Nissestreker i mange land

I desember er det mange norske hjem som invaderes av rampete nisser som snur opp ned på det meste mens barna ligger i sin dypeste søvn

Medieanalytiker Marius Karlsen, sier at fenomenet har vokst ut fra markedsføringen av en barnebok.

– I USA og England snakker de om «The Elf on the Shelf», som også er navnet på barneboken. I Danmark har de drillenissen, og her i Norge altså rampenissen, sier Karlsen.

– Utbredelsen av fenomenet skyldes nok at vi som foreldre har lyst å glede våre barn og skape litt magi i en ellers travel hverdag, sier Marius Karlsen.

Nissestrekene til Adventus og Line er velkomne i huset til Marianne Strøm Fredriksen og hennes barn. Foto: Anniken Pedersen

En kalender som blir husket

Rampenissen i Alta er det mamma Marianne Strøm Fredriksen som står bak.

– Det er rett og slett blitt vår adventskalender. Ungene vil ikke ha noen annen kalender enn dette. Vi skaper en tradisjon i familien vår med denne kalenderen, sier Strøm Fredriksen.

Og når de to rampenissene gjør så mye sprell har familien mye å snakke om.

– Disse opplevelsene huskes lenge. Jeg tror barna hadde savnet Adventus og Line hvis jeg hadde gitt dem en vanlig julekalender, sier Marianne Strøm Fredriksen.