Kabinansatt falt 2,6 meter ned da hun skulle lukke døren på flyet

Hendelsen skjedde 22. juni i fjor, og er nettopp ferdig behandlet hos Havarikommisjonen.

I rapporten forklares det at kabinsjefen på flyet og en servicearbeider på Alta lufthavn hadde gått gjennom det de skulle, og ble enig om at det var klart for avgang.

Servicemedarbeideren hektet på sikkerhetsbåndet nederst på passasjertrappen, og gikk tilbake til terminalen. Ut kom flyplassarbeideren, satte seg inn i bilen og var klar til å kjøre bort trappen.

Samtidig gikk kabinsjefen bort til den fremste døra, for å lukke den. Hun tok et steg ut på trappen, for å få et bedre tak i kabindøren.

Hun hadde en fot på trappen og en i flyet da hun hørte ryggealarmen på trappen, og plutselig forsvant bakken under henne. Hun forsøkte å hoppe over på trappa, men falt 2,6 meter rett ned på bakken.

Flere brudd i foten

Kabinsjefen ble sendt til Hammerfest sykehus. Ulykken førte til at kvinnen fikk to brudd i den ene foten, og ble ganske mørbanket. Hun ble sykemeldt i fire måneder, og delvis sykemeldt i 3,5 måned.

I Havarikommisjonens rapport kommer det fram at det egentlig er flyarbeideren, han som kjører trappen bort, som har ansvar for alle oppgaver knyttet til dette.

Men på Alta lufthavn har det blitt en lokal praksis at sikkerhetsbåndet festes av servicearbeideren. Båndet er en slags «nødknapp», hvis båndet ikke er festet kan man heller ikke kjøre passasjertrappen.

Endrer rutinene

Nå har Norwegian innført en presisering av at kabinansatte og flyarbeidere må ha direkte kommunikasjon med hverandre før utstyr fjernes fra flyet.

I tillegg har flyselskapet innført et krav om at kabinpersonell må ha begge ben i kabinen når døra på flyet skal lukkes.

Havarikommisjonen mener endringene som nå er gjort styrker sjansen for at slike hendelser ikke skjer igjen.