Jubler over oljeleting-bonanza i nord

– Jeg synes det er et viktig skritt i riktig retning. Olje og gass er en del av framtiden, og ikke bare fortiden her nord, sier fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad (Ap).

– Dette vil bygge kompetanse i nord, tror fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad. Foto: Maria Borch Mietinen, Finnmark fylke

Han mener det er viktig oljeselskapene får nye områder å lete på, til tross for at samfunnet står framfor et grønt skifte. Som NRK meldte tidligere i dag, foreslår regjeringen å utlyse 93 blokker i Barentshavet og ni blokker i Norskehavet i den 24. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Sjåstad understreker at dersom de finner noe, er det viktig å stille krav til utvikling og drift.

– Det skal være bærekraftig, tas hensyn til eksisterende næringer og være et krav om at det skaper sysselsetting og vekst i nord.

Han mener kompetanse og arbeidsplasser må flyttes med når oljeletingen utvides nordover og østover.

– På den måten er de med og bygger samfunnet rundt forekomstene, sier Sjåstad.

– Ytterliggående å stoppe

Det ble nesten en festdag for ordfører Kristina Hansen i Nordkapp når hun hørte nyheten. Hun kan ikke vente med at det settes i gang. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Funn av olje og gass vil skape mange muligheter for kommunene i Finnmark, tror Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (Ap).

- Jeg synes det er bra at man leter intenst i Barentshavet, og viser at man har tro på at det finnes ressurser der. Jeg håper vi kommer oss skikkelig i gang, sier hun.

Hun har troa på at næringen holder aktiviteten innenfor bærekraftige rammer. Selv om Fredrik Hauge i Bellona mener letingen må stoppes fordi det ligger for nært Bjørnøya, er ikke ordføreren like bekymra.

– Det er ytterliggående å skulle stoppe. Man skal lete, og se hva man finner. Man skal ikke sette i gang aktivitet dersom det ikke er forsvarlig for natur og mennesker. Men leteaktivitet er vel ikke uforsvarlig, sier Hansen.

Johan Castberg er det største feltet som ennå ikke er utbygd på norsk sokkel. En ringvirkningsrapport fra Agenda Kaupang slår fast at feltet i utbyggingsfasen vil stå for 23.000 årsverk og koste 50–60 milliarder kroner. Foto: Statoil

– En fossil fortid

En som ikke jubler like høyt, er Rasmus Hansson i De Grønne. Han kaller nyheten vanvittig.

– Statsminister Erna Solberg lar en ny oljeminister fra Frp gå amok med nye klimagassutslipp. Dette vil øke Norges bidrag til global oppvarming dramatisk, og dypt uansvarlig, sier Hansson.

Han mener det skjer med Venstre og KrF sin støtte, med Ap og Sp som heiagjeng.

– Framfor å satse på det grønne næringslivet, binder regjeringen norske investeringer og kompetanse til en fossil fortid. Forurensinga øker, 30 år etter at vi først ble enige om at de skulle gå nedover. Vi trenger et regjeringsskifte hvis vi skal snu den tragiske utviklingen, sier Hansson.