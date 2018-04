Isolerte nordlendingar held motet oppe med galgenhumor

– Skulle vi gå tomme for mat er det jo alltids fisk i havet, flirer Hugo Salamonsen.

Han er ein av om lag 70 innbyggjarar i Kamøyvær. Det er eitt av fleire fiskevêr i Nordkapp som er isolert frå kommunesenteret Honningsvåg – som igjen er isolert frå resten av verda.

– Eg trur dette må vere den billegaste påska eg har opplevd sidan eg budde heime på guterommet. Eg har jo ikkje fått handla noko som helst, seier Salamonsen.

Hugo Salamonsen i Kamøyvær har ikkje fått fylt opp kjøleskapet sitt i påska, men ser humoristisk på situasjonen. – Dette er den billegaste påska eg har opplevd sidan eg budde heime på guterommet, smiler Salamonsen. Foto: Eskil Wie Furunes

Han er også bygdelagsleiar i Kamøyvær. Bygda får forsyningar sjøvegen om dei treng det. Salamonsen innrømmer at det hadde vore kjekt å fylle på kjøleskapet med nokre søtsaker i høgtida. Men det får vente. Salamonsen håper vegen blir opna til veka.

– Vi er vande med å stå han av her oppe. Men klart. Vi var først vêrfaste i fire dagar. Så var vegane opne nokre dagar igjen. Og no har vi vore vêrfaste i ytterlegare éi veke. Påska er nok øydelagt for mange her på Finnmarkskysten, seier Hugo Salamonsen.

Egil Arne Jørgensen er blant dei om lag 70 innbyggjarane i Kanøyvær som er isolerte frå resten av kommunen. Også kommunesenteret Honningsvåg er isolert frå resten av Finnmark. Foto: Eskil Wie Furunes

Vêrfaste på ferie

Familien Figenschou er blant dei som har fått merke isolasjonen. Dei starta påskeferien heime i Tromsø – og måtte ta ei rekkje omvegar før dei kom seg til Honningsvåg, der pappa Jarl opphavleg kjem frå. Der er dei no isolerte.

– Det ser ut som vi blir sitjande her nokre dagar til. Vi håper å få reise tilbake til Tromsø med Hurtigruten tysdag, seier Jarl Figenschou.

Therese Figenschou saman med dottera Nike. Foto: Eskil Wie Furunes

– Det handlar ikkje om korleis ein har det, men korleis ein tar det, supplerer mamma Therese.

Og ifølgje niesa Adele på 12 år tar dei det bra.

– Det er dumt å vere vêrfast, men fint å vere vêrfast akkurat her, smiler ho.

Kanøyvær i Nordkapp kommune i Finnmark. Foto: Eskil Wie Furunes

Mot snørekord

Kor lenge turistar og fastbuande i Nordkapp blir isolerte veit ingen per no. Det snør framleis mykje, noko som gjer skredfaren stor.

I Honningsvåg har den pensjonerte rektoren Sigfred Andersen målt snø i rundt 25 år. Han fortel at årets snømengder kjem til å overgå rekordåret 1997.

– Då kom det 180 centimeter. No ligg vi på 175. Eg trur vi kan passere to meter i år, fortel Andersen.

Som er ein av mange isolerte som tek situasjonen med godt humør.

– Eg får seie som engelskmennene: «Fog on the channel. Continent isolated.» Det er altså dei andre som er isolerte frå oss – og ikkje omvendt, seier Andersen med eit glimt i auget.

Så lenge dei eldre og trengande får hjelpa dei treng, noko dei ser ut til å gjere enn så lenge, vil han ikkje krisemaksimere situasjonen.