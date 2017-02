Innfører totalt droneforbud under militær øvelse

– Forsvaret vil ha stor aktivitet i luften, med jagerfly, helikopter og transportfly. For å ivareta sikkerheten i luften, innfører vi derfor droneforbud, sier oberstløytnant og talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen til NRK.

Området forbudet gjelder i er fra Alta og nordover, og Lakselv og nordover. Det er i dette området militærøvelsen Joint Viking 2017 skal operere i.

Øvelsen starter 6. mars, og vil pågå i ni dager. Moen kategoriserer den som en liten norsk vinterøvelse med 8.000 soldater. Hvorav omtrent 700 soldater er fra United States Marine Corps, United States Army og britiske Royal Marines.

De britiske og amerikanske deltakerne skal trene i Norge i forkant av øvelsen, for å være best mulig forberedt på det kalde klimaet.

Restriksjonene for all modellfly og luftfartstøy gjelder fra og med 28. februar 2017 kl. 07.00 til og med 15. mars 2017 kl. 15.30.

Overvåker militærøvelser

Oberstløytnant og talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen, sier forbudet er et samarbeid mellom politiet, Forsvaret og Luftfartstilsynet.

I november meldte svensk militær at ukjente droner overvåket marineøvelsen Swenex. Øvelsen ble da avbrutt, og våpnene ladd med skarp ammunisjon.

Uken etter meldte Hæren i Norge at flere enn ti ukjente droner sirklet over øvelsen Rein 2 i både Nord-Norge og Sør-Norge. Under øvelse Rein 1 nå i februar ble det oppdaget et tosifret antall ukjente droner over området.

I forbindelse med siste øvelse sa Forsvaret at de ikke utelukket at de ville skyte ned droner de ikke kjenner til.

Men Moen i Forsvarets operative hovedkvarter mener droneforbudet i Finnmark ikke har en sammenheng med den siste tids overvåkning.

– Restriksjonsområdet er etablert for å ivareta flysikkerheten, IKKE som en konsekvens av noe annet, påpeker han.

– Hvis noen bryter forbudet vil politiet kobles inn. Det er ikke aktuelt å skyte ned dronene, da forsvinner flysikkerheten. Og det er det stikk motsatte av det vi ønsker.

Her vil øvelsen foregå, mellom Alta, Porsanger, Karasjok og Kautokeino. I tillegg vil det være båter ved kysten. Foto: Forsvaret

Nær Russland

Siden 2015 har Joint Viking skapt diskusjoner, all den tid øvelsen befinner seg like ved grensa til Russland. Det året ble den største øvelsen i Finnmark på 50 år. Da svarte Vladimir Putin med å arrangere en stor russisk militærøvelse på Kolahalvøya.

I år arrangeres det for andre gang, nå med enda flere. SV mener øvelsen viser et skifte i norsk utenrikspolitikk, og seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt tror øvelsen vil bli brukt av russerne til å vise at Nato øker sitt nærvær i grenseområdene.

– Hvorfor øver dere så nært Russland?

– Det er vår plikt å forsvare hele Norges grenser, også i Finnmark. Forsvaret skal ivareta norsk territorium. Øvelsen ble varslet i god tid, sier Moen.