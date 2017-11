I disse kommunene slipper du eiendomsskatt – hvis du bygger ny bolig

Ordfører i Lebesby kommune, Stine Akselsen. Foto: Stian Strøm / NRK

– Det er et vedtak som er gjort langt tilbake i tid. Jeg husker ikke når, men det var før min tid, sier ordfører i Lebesby kommune i Finnmark (Ap).

Kommunen topper lista over kommuner som gir fritak fra eiendomsskatt hvis det bygges ny bolig. Til sammen er det 100 kommuner over hele Norge som har en slik ordning, men ingen har en like gunstig ordning som det Lebesby har – hele 20 års fritak.

Eiendomsskatt er viktig for kommunebudsjettet til en kommune som Lebesby, men samtidig er det marginalt med skatteinntekter som ofres til fordel for ordningen.

– Jeg tror vi nok kan telle på en eller to hender hvor mange boliger som er bygget i kommunen de siste 10 årene, så jeg tror ikke ordningen er avgjørende for oss. Bygger du et nytt hus her i Lebesby, så halveres uansett boligens verdi den dagen det står ferdig og du setter nøkkelen i huset, sier ordføreren.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Kartet viser hvilke kommuner som gir fritak fra eiendomsskatten hvis du bygger ny bolig. Trykk på kommunen for å se hvor mange års fritak som gis.

Påvirker ikke tilflytting

Forsker i SSB Erlend Eide Bø sier til NRK at ordningen nok kan stimulere til boligbygging og kjøp av eiendommer som er bygget innenfor fristen.

Men hvis det er tilflytting man vil ha, tror han ikke det er det mest effektive virkemiddelet.

– Jeg vil tro at for mange kommuner er det et ønske om tilflytting, ikke nødvendigvis nybygg i seg selv. Da det ikke er veldig store summer det er snakk om, i hvert fall sammenlignet med hvor mye en bolig koster, har jeg ikke tro på at det påvirker tilflytting særlig mye.

Han tror også det er lite å vinne på å gi fritak i hele 20 år.

– Framtidige kostnader er diskontert. Det betyr ar man bryr seg mindre om en utgift, jo lenger inn i framtiden den er. Jeg tror det vil gi svært liten effekt å tilby 20 års fritak over 10 års fritak, sier han.

Samtidig er Bø enig i at eiendomsskatten er viktig for kommunene.

– Dette er en av svært få ekstra inntektskilder kommunene har. Sånn sett er eiendomsskatt en mulighet for kommuner å tilby bedre tjenester enn de ellers ville gjort. Det er kommunestyrene selv som bestemmer om det skal være skatt, så hvis innbyggerne ikke synes skatteinntektene brukes fornuftig, kan de stemme på partier som ikke ønsker eiendomsskatt, sier forskeren.

I Lebesby i Finnmark er de ikke så opptatt av å fjerne eller justere fritaket for eiendomsskatt for nye boliger.

– Vi taper ikke mye på det. Det er ikke mange tusenlapper i året, men det er mer en prinsipiell sak for oss, sier ordfører Stine Akselsen.