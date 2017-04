1. Godteriet er nytt

I nesten hele verden dekoreres egg i påsken, og i Norge har egg har vært en del av påskefeiringen i mange år. Men før fikk ikke barn egg som var fylt med godteri, de fikk vanlige, kokte egg.

2. Egg = liv

Egget er et symbol som viser til noe annet enn seg selv. Egget symboliserer nemlig nytt liv. Denne symbolbruken ble godkjent av Kirken allerede i tidlig middelalder.

Egget og haren har vært faste påskesymboler så lenge, at mange har glemt hva de betyr. Foto: PEKKA SAKKI /LEHTIKUVA / SCANPIX

3. Egget kom før påsken

Dekorerte egg er en tradisjon som er eldre enn den kristne påskefeiringen.

4. Egg = fruktbarhet

Fra gammelt av, er egget et symbol for fruktbarhet. Det gjelder for øvrig også haren. Haren regnes blant annet som symbol for den keltiske fruktbarhetsgudinnen Astarte.

5. Egg betyr vår

I eldre tider la ikke hønene egg på vinteren. At høna satte i gang igjen med verpingen falt ofte sammen med påsketiden, og påsken ble derfor en eggfest.

Når høna verper igjen, kan man feire både våren og påsken. Foto: Anette Torjusen / NRK

6. Kostbare egg

Verdens dyreste påskeegg ble i sin tid laget til den russiske Tsarfamilien. Eggsamlingen kan være verdt 120 millioner dollar. Ett av eggene ble i 2007 solgt for 101 millioner kroner.

7. Flere egg per hode

Nordmenn spiser 30 millioner egg i påsken, altså 7,5 millioner per påskedag. I tillegg spiser man marsipanegg og sjokoladeegg.