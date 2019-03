Hvem vinner Europas lengste hundeløp?

NRKs eksperter under årets utgave av Finnmarksløpet, Hans Petter Dalby og Marianne Skjøthaug, har rangert sine favoritter foran årets Finnmarksløp.

Hans Petter Dalby har vært NRKs ekspert under Finnmarksløpet i en årrekke. Han tok også en 2. plass i Finnmarksløpet i 2006. Foto: Knut-Sverre Horn

De mener begge at det er flere vinnerkandidater i år på alle distansene, og det kan som de siste årene bli supertett i teten.

Marianne Skjøthaug skal i år være ekspert på NRK Finnmarks Facebook-sendinger igjennom finnmarksløpsuka. Hun ble verdensmester i hundekjøring i 2011. Foto: Rune Berg / NRK

FL-1200

Det er 31 hundespann som stiller til start på den 120 mil lange distansen på Finnmarksløpet i år.

Nesten en tredel av dem som stiller til start kan vinne Europas lengste hundeløp, men det er noen kjørere som våre eksperter trekker fram litt ekstra.

Fem kjørere konkurrerer også i prinsippet om ei Saltdalshytte. Den går til den hundekjøreren som er best sammenlagt i 2018 og 2019.

Dallas Seavey har vært i Finnmark i over en uke for å øve på de særegne forholdene på Finnmarksvidda. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Dallas Seavey:

Hundekjøreren fra Alaska ble nummer tre i fjor, og han kommer ikke tilbake til Finnmark for å kjøre tur. Seavey har rundt hundre løpshunder i kennelen sin, og har plukket med seg de 14 beste til Finnmarksløpet. I tillegg forventer våre eksperter at amerikaneren har tatt stor lærdom fra løpet i fjor.

Vinner han Finnmarksløpet blir han også den første kjøreren som har vunnet Iditarod, Yukon Quest og Finnmarksløpet.

– Han kommer til å bli veldig farlig, sier både Dalby og Skjøthaug.

Thomas Wærner vant Femundløpets lengste distanse i år. Han kan bli den første kjøreren som vinner både Femundløpet og Finnmarksløpet samme sesong. Foto: ANDRÉ BENDIXEN

Thomas Wærner:

Blir Thomas Wærner den første hundekjøreren som vinner Femundløpet og Finnmarksløpet samme år? Det tror både Dalby og Skjøthaug kan skje.

– Femundløpet gikk ei uke tidligere i år, nettopp etter ønske fra kjørerne selv, sier Dalby. Dermed har hundene fått litt lengre hvile enn tidligere år.

Wærner har vunnet Finnmarksløpet i 2013, men brøt i fjor. Han hadde både vinnerspannet og spannet som ble nummer tre på Femundløpet.

Petter Jahnsen:

Vinneren av Finnmarksløpet i 2017 måtte bryte i fjor. Jahnsen er en hundekjører som NRKs ekspertpanel har stor tro på. Om han har trent spannet sitt foran årets løp som foregående år, så kan han gjenta 2017-prestasjonen.

Petter Karlsson:

En naturlig favoritt ettersom han vant distansen i fjor, men han ble nummer 17 på Femundløpet. Det gjør at ekspertene stiller et spørsmålstegn ved svensken i år. Svensken har «lurt» ekspertene tidligere.

– Petter har gjort det før. Han har gjort det dårlig på Femundløpet, for så å dratt hjem og hentet andre hunder og vunnet Finnmarksløpet, sier Skjøthaug.

Kristian Walseth:

Bonden og hundekjøreren fra Alta er den lokale favoritten foran årets løp. Walseth har etablert seg blant de fem beste de siste årene, men vanskelige treningsforhold i sesongoppkjøringen gjør at kjøreren som ble nummer fire i fjor er et mer usikkert kort foran årets løp.

Birgitte Næss ble nummer to i fjor, og hun var bare minutter unna seieren. I år er ekspertene litt usikker på om hun klarer å gjenskape fjorårets prestasjon. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Outsidere:

Birgitte Næss:

Næss ble nummer to i fjor. Hun er dermed med i kampen om hyttepremien i Finnmarksløpet. Marianne Skjøthaug frykter at Næss har trent for mye foran årets løp, og spannet som hun skal kjøre i år brøt årets utgave av Femundløpet.

John Erik Eriksen:

Hundekjøreren som ble nummer fem i fjor har kommet tilbake etter en kreftsykdom i fjor høst. Eriksen har et spann som består av hunder fra kennelen til hundekjørerlegenden Robert Sørlie, og er en kjører som kan kjøre seg inn i tetstriden i år igjen.

Ellers trekker ekspertene fram Ronny Frydenlund, Ola Brennodden Sunde, Arnt Ola Skjerve, Bernd Hemlich og Marit Beate Kasin som hundekjørere publikum bør være obs på under årets løp.

FL-500

Finnmarksløpets 500 kilometer lange distanse er i realiteten 67 kilometer lengre enn det distansen tilsier.

Løpet blir også av mange betegnet som verdens tøffeste åttespannløp.

I år det 74 spann som har meldt sin ankomst, men ekspertene tror det blir vanskelig å hamle opp med fjorårets vinner.

Alta-kjøreren Harald Tunheim har fem seire bak seg på Finnmarksløpets lengste distanse. I fjor vant han 500-kilometersklassen suverent. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Harald Tunheim:

Hundekjørererveteranen fra Alta vant distansen i fjor. Tunheim har allerede vist at han har et solid spann foran årets løp. Han vant Bergebyløpets 350 kilometersdistanse, og både Marianne Skjøthaug og Hans Petter Dalby løfter fram Tunheim som en klar favoritt i år.

Elisabeth Edland:

Edland har vunnet denne klassen fire ganger tidligere, men brøt fjorårets løp på grunn av sykdom i spannet.

Hans Petter Dalby tror at Edland har studert fjorårets løp, og han forventer derfor at hun har gjort noen endringer foran årets løp.

Hanna Lyrek:

Den talentfulle hundekjøreren fra Alta er den yngste kjøreren som har fullført den lengste distansen i Finnmarksløpet. Hun kjører i år A-spannet til familiens kennel på Stengelsen, ettersom Vidar Myklevoll måtte melde avbud på grunn av sykdom.

Ole og Ronny Wingren:

Far og sønn Wingren fra Finland er to kjørere som har markert seg i denne klassen i flere år. Begge har vunnet distansen tidligere, og selv om de begge valgte å bryte i fjor, så var de med å ga Tunheim kamp om førsteplassen hele veien.

Årsaken til at Ole og Ronny blir rangert sammen er fordi ingen vet hvordan de har fordelt hundene foran årets løp.

Oda Mortensen Ingstad:

Det er alltid noen nye navn som presenterer seg i denne klassen. I år spår våre eksperter at det kan bli Oda Mortensen Ingstad. Den kjente pelsjegeren og eventyreren Helge Ingstad er hennes grandonkel, og hun har kjørt hund hele sitt liv.

22-åringen stiller også til start med hundene til Sigrid Ekran. Det gjør henne til en joker i toppkampen i år.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Outsidere:

I fjor var det en rekke spann som markerte seg, da mange av favorittene i 2018 måtte bryte løpet av ulike grunner. Nye navn på blant de ti beste på resultatlista er noe våre eksperter forventer vil skje igjen i år.

Arnt-Magnus Gamst:

Hundekjøreren fra Nord-Troms stiller til start på denne distansen for første gang i år. Gamst har tidligere i vinter vunnet Bæskades 300 og han kom på 2. plass bak Harald Tunheim på Bergebyløpet.

Krister Höök:

Tanaværingen Krister Höök ble nummer fire i fjor, og han stiller til start på distansen i år. Han er erfaren hundekjører, som kan være en med å sette preg på årets løp.

André Fjørtoft Bjørnstad:

Det er ikke bare Ingstad som er en førstegangskjører som ekspertene har tro på. Fjørtoft Bjørnstad kjører spannet til Lars Monsen, og det er en årsakene til at NRK-ekspertene trekker han fram som en outsider.

Andre navn man bør være obs på: Mina Skjøthaug Karlstrøm, Bjørnar Hansen Østigård, Maren Lindahl, Emma Lochart, Roger Fossøy og Jimmy Pettersson.

FL-Junior

I juniorklassen i Finnmarksløpet er det 11 hundespann som stiller til start.

Storfavoritten foran årets juniorløp, Espen Burger, har måtte trekke seg på grunn av en bruddskade.

Dermed er det ifølge vårt ekspertpanel tre kjørere fra Alta som vil kjempe om seieren i juniorklassen.

Ole Henrik Isaksen Eira vant juniorklassen i fjor. Han må derfor tåle et stort favorittstempel foran årets løp. Foto: Eskil Wie Furunes

Ole Henrik Isaksen Eira:

Den unge hundekjøreren som er en del av Storgjerdet husky vant i fjor. Isaksen Eira er en kjører som ekspertene tror kan forsvare den seieren i år.

Maria Jøraholmen:

Hundekjøreren fra Alta ble nummer tre i fjor, og hun har i år både erfaringen og et spann som kan ta seieren på den 200 kilometer lange distansen.

David Aslaksen:

Den tredje kjøreren som får et favorittstempel i juniorklassen, bor også i Alta. Aslaksen tok en 4. plass på Pasvik Trail i fjor, og blir betegnet som en sterk og talentfull hundekjører.

Ellers nevner vi Sunniva Tunheim, som en joker i denne klassen. Hun er datteren til Harald Tunheim, og stiller til start for første gang i år. 16-åringen har dermed vokst opp med hundekjøring og har nok seks erfarne trekkhunder foran seg.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

X-faktorene som kan få en betydning i Finnmarksløpet

Sykdom:

Både hundekjører og hunder kan bli syke under Finnmarksløpet. Konkurransen er krevende, og det kan bli en påkjenning for både to- og firbeinte. Da kan man fort bli smittet.

Det er flere hundekjørere som ønsker å ligge i tet for å unngå et stort smittepress på sjekkpunktene.

Vær og vind:

Hundekjøring er en utendørsidrett. Dermed spiller været en stor faktor. Noen hundespann går svært raskt og bra når det er gode forhold, mens det kanskje ikke går like bra om været slår om.

I Finnmark kan det også raskt bli dårlig vær, og da spørs det hvor spannene ligger i sporet. Ligger man mellom to sjekkpunkt kan det få store konsekvenser for konkurransen.

Men ligger man langt framme så får både kjører og hunder faste spor å kjøre på.

– Er det dårlig såle så får de første spannene en fordel. Det er nok et moment som flere vurderer, sier Hans Petter Dalby.

Taktikk:

Stort sett alle deltakerne i Finnmarksløpet har lagt en kjøreplan.

NRKs ekspert Hans Petter Dalby mener at det er viktig at kjørerne har tiltro til egne løpsopplegg. Står man bak egen kjøreplan eller blir du påvirket av de andre

– Er du tro mot kjøreplanen fram til man må endre til plan B, tror jeg vinner. Begynner man for tidlig å så se hva konkurrentene gjør. Da kjører du ikke etter ditt eget spann, men etter konkurrenten sitt spann. Da går det som regel i dass.