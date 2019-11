Det er for tiden stor aktivitet langs kysten av Nord-Troms og Vest-Finnmark. Silda har kommet, og da følger også store mengder hval etter dem.

Kystvakten og Fiskeridirektoratet følger som vanlig med når det sildefisket pågår, og deler av mannskapet på «KV Heimdal» og patruljebåten «Rind» fikk en annerledes dag på jobben på fredag.

Kystvakten fikk først melding om at en knølhval-kalv hadde hektet seg fast i et iletau og ei blåse fra en sjark i området, skriver nordlys.no.

Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet var involvert i en hvalaksjon på fredag. Foto: Fiskeridirektoratet

Sammen med personell fra Fiskeridirektoratets båt «Rind», fikk de etter noen timers arbeid fjernet iletau og blåse fra kalven.

For inspektørene på «Rind» har gjennomført hvalbergingskurs, og det kurset fikk de bruk for på lørdag.

Men det var ikke like enkelt å frigi knølhval-kalven.

– Mamma-hval passet på, noe som gjorde redningsaksjonen krevende, skriver Kystvakten på Twitter.

I 2018 måtte også mannskap rykke ut da en hvalunge hadde hektet seg fast i ei blåse.

Fiskeridirektoratet brukte et kamera under vann for å se hvordan blåsa hang fast på den unge knølhvalen. Foto: Fiskeridirektoratet

Lang redningsaksjon

Fiskeridirektoratet opplyser at begge hvalene holdt stor fart, men at «KV Heimdal» hadde greid å få festet to mindre blåser til tauet som hang etter hvalen slik at de lettere kunne følge den.

Etter at «Rind» kom til området fikk de festet på to store blåser til, og redningsmannskapene fikk gjort gode opptak med GoPro av hvalen.

– Sammen med mannskapet fra «KV Heimdal» ble videofilmen studert nøye, og det ble konstatert at blåsen hang fast rundt høyre sveiv på hvalen. Hvalen fikk gå en times tid med de store blåsene hektet fast på seg, som gjorde at farten på hvalen roet seg betraktelig, opplyser inspektør og toktleder på Rind, Knut Rekdalsbakken.

Personell fra både begge båtene bemannet deretter en lettbåt til KV, og med bruk av utstyr spesiallaget for hvalfrigjøring greide de å få kuttet løs blåsen som hang på den unge knølhvalen.

– Hvalen dykket da umiddelbart og stakk av sted i stor fart. Det så ut til at det enda kunne henge en omgang med tau rundt sveiven, men at denne satt veldig løs og mest sannsynlig vil komme til å falle av seg selv, forklarer Rekdalsbakken, som legger til at aksjonen tok seks timer, og den forløp uten noen form for dramatikk.

Her svømmer knølhval-mor sammen med sin kalv utenfor Kvænangen. Moren var svært beskyttende da kystvakten prøvde å frigi barnet fra tau og ei blåse. Foto: Kystvakten

Intensivt fiske i området

Silda har de siste årene trukket nordover, og fisket etter silden pågår i hovedsak i området rundt Kvænangen i Nord-Troms.

Det er mange båter som for tiden fisker etter havets sølv, som sildestimene ofte kalles for. Samtidig som det er flere andre store pattedyr som også vil ha sin del av havets sølv.

– Det pågår et intensivt fiske nært land her. Så det er naturlig at vi er til stede her. sier vaktsjef hos Kystvakten, Roger Andreassen.

Både Fiskeridirektoratet og Kystvakta har folk som følger med i dette området på grunn av sildefisket.

Kystvakta har ulike oppdrag. For tiden er «KV Heimdal» stasjonert utenfor kysten av Nord-Troms og Vest-Finnmark. Her følger de med på sildefisket. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Populært område

Det er ikke bare sild, hval og fiskefartøy som for tiden holder til langs kysten av Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Mange båter med turister er også i området. Det betyr at det er mange ting som Kystvakten må ha et øye med, selv om det er sildefisket som er deres hovedansvarsområde.

– Det er en del turister i området, for hvalsafari er veldig attraktivt. Men de kan bli for nærgående, og da varsler vi ifra om det, sier Andreassen.