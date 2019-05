Hvalkadaver funnet utenfor kysten i Finnmark

– Det er vel ingen som har et ønske om å ha et hvalkadaver liggende og stinke inni havnebassenget eller fjæra i Kjøllefjord, sier Edvard Akselsen.

Han bor i den lille bygda helt nord i Finnmark, og siden før påske har det ligget et hvalkadaver litt lenger uti fjorden.

Kadaveret, på om lag 13 meter og anslagsvis 8-10 tonn, er ganske forråtnet og har trolig vært dødt lenge.

Først fløyt kadaveret i havoverflaten ved fjæra ytterst i Kjøllefjord i Finnmark. Etter hvert skylte havstrømmen kadaveret på land, litt lenger unna bebyggelse.

– Jeg har voktet over det. Der det lå var det ikke til sjenanse for noen med tanke på lukten, men det var likevel en bekymring for at den skulle komme inn i havnebassenget, sier han.

Akselsen meldte ifra til kommunen, og etter en tids venting og masing, kom omsider Kystvakten til unnsetning tirsdag denne uken.

Forråtningsprosessen kan føre til at hvalen på et vis smelter utover, slik som har skjedd med denne hvalen. Foto: Edvard Akselsen

Skal være en død spermhval

Ut fra bildene av hvalen kan det se ut som det er en hvithval som har ligget i fjæra utenfor Kjøllefjord, ikke ulik hvalen som nylig har inntatt Tufjord og blitt verdenskjendis.

Men ifølge professor og hvalforsker ved UiT - Norges arktiske universitet, Audun Rikardsen, er det en død spermhval. Den har vært død såpass lenge at den sorte huden har råtnet bort, og det kun er underhuden og spekket man ser.

Rikardsen påpeker at det er ganske vanlig å finne slike kadavre.

– Jeg fant selv et lignende nå i helgen, utenfor Tromsø.

– Grunnen til at vi ofte finner disse er fordi de har mye naturlig olje i hodet, som gjør at de flyter bedre enn andre hvaler.

Hvalen har mest sannsynlig dødd et stykke unna Kjøllefjord og fulgt strømmen inn i fjorden.

Ifølge professoren kan det være flere årsaker til at den har dødd.

– En del av hvalene er dokumentert å ha plast i magen, og det kan ha forårsaket død. Det kan også være at hvalen rett og slett var gammel, sier han.

Han understreker at et hvalkadaver ikke utgjør noen farlig forurensning i naturen, at det tvert imot kan være mat til andre dyr. Derfor pleier man som regel ikke fjerne slike kadavre, med mindre det er til sjenanse for mennesker som eventuelt bor i nærheten.

I disse tilfellene er det ofte Kystvakten som trår til.

Her fjerner Kystvakten den døde hvalen utenfor Kjøllefjord. Foto: Edvard Akselsen

Hentet hvalen på tirsdag

Skipssjef Bjørn Amundsen på K/V «Sortland», skipet som hentet kadaveret i Kjøllefjord, sier til NRK at de tar slike oppdrag fra tid til annen, når kadavre ligger i nærheten av bebyggelse.

– Om vi har anledning, så gjør vi det – som en service til befolkningen, sier Amundsen.

Fordi kadaveret var såpass råttent, var det vanskelig for dem å få festet stropper rundt halefinnen. Prosessen ble derfor ekstra langtekkelig. Men rundt midnatt natt til onsdag klarte de å dra hvalen ut fra land.

– Vi var litt redd for at den kunne gå i oppløsning, men vi klarte å dra den pent og pyntelig etter oss, uten at den ble ødelagt.

Da NRK snakker med Amundsen, i 15-tiden onsdag, har skipet fortsatt hvalen på slep. Da er de om lag 100 nautiske mil fra land, lang uti Barentshavet.

– Den ser akkurat lik ut som da vi hentet den i Kjøllefjord, kan skipssjefen opplyse.

Planen er å slippe den om ikke så altfor lenge – da regner Amundsen med at kadaveret etter hvert kommer til å gå i oppløsning eller bli spist opp av andre dyr.

– Så da forsvinner den nok.