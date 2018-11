Hva gjør du om du er først til ulykkesstedet?

– Vi er akkurat fylt 18 år hele gjengen og har akkurat vært igjennom dette gjennom kjøreopplæringa. Dermed ligger det veldig friskt i minnet.

Mens andre kjørte forbi, nølte ikke turnjentene og -guttene fra Hammerfest med å stoppe og trå til da en familie kjørte av veien. Viktoria Brattaas og Christina Engenes var to av dem som kom først til uhellet. Foto: Privat

Det forteller 18 år gamle Viktoria Brattaas fra Hammerfest. Sammen med fire venninner kjørte de E6 over fjellovergangen Sennalandet i Vest-Finnmark.

De hadde vært på turnstevne i Alta, og skulle hjem. Det var mørkt og det hadde kommet mye snø de siste dagene.

– Vi kom kjørende og så møter vi en bil som ikke slår av langlysene. Vi blir litt irriterte, men når vi passerer bilen ser vi at den står i ro. Foran står en annen bil som nettopp har stoppa og har satt nødblinkene på, forteller Viktoria.

– Når vi da ser til siden, så ser vi en bil som ligger i grøfta.

Visste hva de skulle gjøre

Samme uke som jentene kjørte veien over fjellet meldte politiet i Finnmark om hele 12 uhell og ulykker rundt om i fylket.

Det var en uke med sterk vind, glatte veier og stort snøfall. Det var meldt vanskelige kjøreforhold i hele fylket.

Når turnjentene kom fram til trafikkuhellet på Sennalandet, tok det ikke lang tid før de hadde fordelt oppgavene og satte i gang med det som måtte gjøres.

– Det første vi tenkte på var å ta på oss refleksvester og å sette ut varseltrekant, for det var ikke gjort, så vi holdt på å krasje i den bilen som allerede var stoppet opp for å hjelpe, forteller Christina Engenes.

Politiet i Finnmark meldte samme uke om 12 trafikkuhell og -ulykker i trafikken. Foto: Skjermdump

Familien hadde kommet for nært veikanten så snøen hadde tatt tak i dekkene. Deretter hadde bilen kjørt utfor med fronten ned i grøfta.

– Bilen var full, blant annet med et lite barn som var nervøs og redd. Han fikk komme i vår bil og varme seg mens en satte seg for å snakke litt med han. Imens gikk vi andre ut for å hjelpe til med å skyve bilen opp, forteller Viktoria.

– Det var flere som kjørte forbi, men noen andre fra turnstevnet stoppet.

Det var noen gutter fra Hammerfest Turnforening.

– En satt i bilen og rygget mens vi dytta fronten opp sporet. Tror vi brukte i alle fall en halvtime, men det gikk til slutt, sier Viktoria.

Hyller jentenes innsats

Jentene og guttene fra turnforeninga i Hammerfest blir roset for sin innsats den søndagen.

Knut Larsen i Trygg Trafikk sier jentene gjorde akkurat det de skulle.

Hammerfest Turnforening hyller jentene og guttene som hjalp familien. Foto: Skjermdump

– Det var veldig bra, og helt etter boka.

Her er hans sjekkliste for hva du må gjøre om du kommer først til et trafikkuhell eller -ulykke:

1. Sikre skadestedet

– Det er for at det ikke skal skje flere uhell eller ulykker, sier Knut.

Å sikre skadestedet går ut på å ta på seg refleksvest og sette ut varseltrekant. Etter hvert må man se om man har behov for hjelp og stoppe biler eller andre som kommer forbi.

2. Få oversikt og varsle

– I dag med mobiltelefon tilgjengelig, så kan du ta en oversikt samtidig som du ringer, sier Knut i Trygg Trafikk.

Og husker du ikke helt hvilket nummer du skal ringe, gjør ikke det noe.

– Om du ringer 113, 112 eller 110 spiller ingen rolle. Det er bare at du husker ett av numrene.

Samtalen vil uansett komme fram til de det gjelder.

– Som regel blir det en trippelvarsling hvis det er en ulykke, det vil si at det er personskader. Da vil du ha kontakt med 113 hele tiden, og de gir deg råd for hva du skal gjøre til hjelpen kommer.

Knut Larsen er distriktsleder i Trygg Trafikk i Finnmark. Før dette jobbet han rundt 30 år i ambulansetjenesten, og har god erfaring med hva man må gjøre når man kommer til et ulykkessted. Foto: Trygg Trafikk

– Er det et uhell hvor noen har kjørt utfor veien uten store materielle skader, så har man ikke behov for ambulanse, brann eller politi. Da kan redningsbil være et alternativ.

3. Start behandling

Om det er en ulykke med personskader, må du etter å ha varsla, starte behandling av de involverte.

– Da må du sørge for at folk har frie luftveier, sier Knut.

Men så er det én ting mange glemmer.

– Det er dette med kulde. Altså nedkjøling av folk som kanskje sitter fastklemt eller ikke kommer seg ut av bilen, sier Knut og legger til:

– Selv på en sommerdag på 10–15 grader er det viktig å sørge for at de som er involvert i ulykken holdes varme. Dekk til med tepper, jakker eller det man måtte ha tilgjengelig.