Hurtigruten vil bygge luksushotell på Nordkapp-platået – får kritikk

Hurtigruten og Cape Fish har lagt fram nye planer for Finnmark. De ønsker å bygge luksushotell på Nordkapp-platået helt nord i Norge.

– Det er muligheter her for rundt 20 luksuriøse suiter, så man kan nesten ikke kalle det for et hotell, men det er nok til å skape en helårsvirksomhet på Nordkapp, sier konserndirektør i Hurtigruten, Thomas Westergaard.

Ifølge han skal det være dyrt å bo på Nordkapp. Det skal være eksklusivt.

I tillegg til hotellet ønsker Hurtigruten å bygge et opplevelsessenter og en restaurant på platået.

Konserndirektøren i Hurtigruten, Thomas Westergaard, har store planer i Nordkapp kommune. De vil bygge både kai og hotell om det blir åpning for det i reguleringsplanene. Foto: Ørjan Berthelsen / Fotograf Ørjan Berthelsen

Uenighet om kvalitet

Thomas Westergaard synes ikke kvaliteten på Nordkapp og Nordkapphallen er god nok slik som den er i dag, og sier at det er et av motivene for å bygge ut.

Han mener Scandic Nordkapp ikke tar godt nok vare på anlegget, og ikke har et produkt de kan være stolt over. Det går ut over turistene, mener han.

Det er ikke direktør i Nordkapp Scandic, Hans Paul Hansen, enig i.

Direktør i Nordkapp Scandic, Hans Paul Hansen (t.v.), mener at de lever et godt produkt på Nordkapp-platået. Foto: Kristina Kalinina

– Jeg måtte le litt. Artig nok så fortalte Hurtigruten for ikke så lenge siden at deres egen gjesteundersøkelse bekrefter at utflukten til Nordkapp er noe av det som skårer høyest hos deres egne gjester.

Hansen mener inntrykket Hurtigruten prøver å gi er feil. Konserndirektøren i Hurtigruten mener derimot det må mer konkurranse til, og stiller spørsmål til ordningen med inngangspenger til Nordkapplatået.

Han mener det er monopol der i dag.

– Området er på en måte privatisert ved at det bare er en aktør som kan drive virksomhet på Nordkapplatået. Det ønsker vi å endre, sier Westergaard.

Sammen med Cape Fish vil Hurtigruten bygge en ny kai, opplevelsessenter og en restaurant med lokale råvarer rundt et fiskemottak i kommunen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Hurtigruten vil ta over verdikjeden

Hurtigruten fortalte i sin presentasjon at de også ønsker å etablere seg mer i Honningsvåg sentrum, med både nytt kaianlegg, landstrøm og elektrifiserte busser.

Der vil de sammen med sin lokale partnere, Cape Fish, investere i et nytt fiskemottak og en ny fiskeforedlingsfabrikk, som igjen vil være en del av et opplevelsessenter for turister.

Hans Paul Hansen i Scandic tror imidlertid at det er dette som er veien mot monopol.

– Det virker som Hurtigruten legger opp til å ta over hele verdikjeden. De ønsker å bygge en privat kai utenfor Honningsvåg sentrum, bruke sine egne busser og sine egne guider for å frakte folk opp til Nordkapp og inn til sitt eget anlegg.

Hotelldirektøren i Scandic mener dette stenger andre aktører ute fra platået og at dette ikke er en ønskelig utvikling i Nordkapp kommune.

– Det er viktig å skape virksomhet i hele kommunen, gjestene bør ikke bare besøke Nordkapp, gjestene bør bruke hele destinasjonen. Ingen er tjent med en verdikjede hvor bare en aktør tjener penger, sier Hans Paul Hansen.

– Skal involvere hele lokalsamfunnet

Dette reagerer kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten på. Hun mener Scandic må lytte til kritikken fra lokalsamfunnet, og forholde seg til fakta. Verken påstanden om egne busser, monopol eller verdikjede er riktig, mener hun.

– Hurtigruten skal ikke gjøre noe som helst alene. Alt vi skal gjøre, skal vi gjøre sammen med lokale aktører. Vi eier ingen egne busser. Vi skal selvfølgelig bruke lokale guider. Det er sammen med de lokale at vi skal skape helårsarbeidsplasser og utvikling i kommunen. Vi skal samarbeide med flere lokale aktører enn i dag, ikke færre, sier Bjørnflaten.

– Det viktigste i det vi ønsker å gjøre, er å åpne Nordkapp for allmennheten.

Bjørnflaten presiserer videre at det er Nordkapp som destinasjon som er en av favorittene til turistene, og ikke Scandics tilbud isolert.

– Det stemmer ikke at de er fornøyd med det fullstendig utdaterte opplegger Scandic i dag driver der. Tvert imot, sier hun.

Nordkapp SVs ordførerkandidat foran høstens valg, Jan Olsen, mener det er positivt at monopolet på Nordkapp-platået kan bli opphevet, men at trykket på friluftsområdet er for stort. Foto: Privat

Legger for stort press på naturen

Jan Olsen er SVs ordførerkandidat foran høstens kommunevalg. Han er ikke begeistret over planene til Hurtigruten.

Olsen mener nye etableringer er med på å skape et for stort trykk på det populære utfartsområdet.

– Det er en videre nedbygging av naturen og det sårbare området som det er, sier Olsen.

Varaordfører i Nordkapp kommune, Kjell-Valter Sivertsen (Ap), mener at det er positivt at Hurtigruten og Cape Fish vil investere i kommunen. Foto: Privat

Positivt innstilt til planene

Nordkapp kommunes varaordfører Kjell-Valter Sivertsen (Ap) berømmer derimot initiativet til Hurtigruten og Cape Fish.

Han mener det er viktig å få innspill på hvordan kommunen kan utvikle Nordkapp-samfunnet videre.

– Jeg har ikke noe negativt å si, og det er bra at noen tenker nytt, sier varaordfører Sivertsen.