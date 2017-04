Hunden «Jarfe» må betale eiendomsskatt for dette lille huset

– Jeg får regning på to kroner i året for hundehuset. Jeg tror ikke det er måleverdig, det er neppe riktig. Jeg håper de korrigerer det, sier den skattlagte hundehuseieren, Sten Olav Heahtta.

Jarfe er ikke som andre seksåringer. Hundehuset han bor i er taksert til 900 kroner, og slikt blir det eiendomsskatt av.

Sten Olav Heahtta må betale eiendomsskatt av hundehuset til Jarve. Det lille hundehuset er taksert til 900 kroner av Kautokeino kommune. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Systemene må oppfattes rettferdig

365 av landets 428 kommuner har eiendomsskatt. Hytteeier Kjetil Romsdal synes det er helt OK at han må betale for hytta i Kautokeino, men han skjønner ikke hvorfor den vesle sjåen hans skal beskattes.

– Det må være et system som oppfattes rettferdig. At man ikke får skattlagt utedo og hundehus. Det blir litt banalt, spør du meg, sier Romsdal.

Kjetil Romsdal må betale eiendomsskatt for uteboden sin. Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Riv eller betal

Landet over er det ulik praksis for hva som ilegges eiendomsskatt.

– Her i Alta er det en regel som tilsier at bygninger under 15 kvadratmeter ikke beskattes, og heller ikke takseres, sier konsulent i Alta kommune, Lars Hapalahti.

Men i Kautokeino skal det faktisk være sånn. De er landets fjerde billigste på eiendomsskatt, men slipper ikke unna skatt på utehusene.

– Per i dag skal det være sånn. Klagenemnda skal nå avgjøre om de skal fjernes fra takstene, eller om det skal være som i dag, sier rådgiver i Kautokeino kommune, Marie Louise Øverli Hamrell.

Men det finnes et råd for dem som vil slippe regningen på utehusene.

– Det er rett og slett å fjerne bygget, og så si ifra til oss. Da blir det tatt ny takst, og det vil komme en oppdatert regning til neste år, sier hun.

Så da gjenstår det å se om Jarfe kan gå en skattefri framtid i møte.