Hundekjørerveteran etter diskvalifisering: – Det pågår en heksejakt

– Min erfaring er at våre svenske venner blir dårlig behandlet i Norge. Likheten som skal utøves i denne sporten gjelder ikke for alle, sier Robert Sørlie, etter at Finnmarksløpet disket den svenske deltakeren Petter Karlsson i år.

Karlsson vant Finnmarksløpet i år 2016 og i fjor, men i år fikk han ikke kjøre til mål.

Ved nest siste sjekkpunkt ble han diskvalifisert på grunn av dårlig dyrevelferd, selv om kjøreren selv mente at de seks hundene han hadde igjen i spannet var i god nok forfatning til å fullføre.

– Etter min mening var vurderingen feil. Jeg holdt meg innenfor konkurransen sine regler, sier Karlsson.

I fjor vant Petter Karlsson 1200 kilometer-klassen i Finnmarksløpet. I år fikk ikke lov til å fullføre løpet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Oppfylte ikke kravene

Verken juryen, eller arrangør Finnmarksløpet vil ikke uttale seg om saken, men henviser til nettsiden med begrunnelsen til diskvalifiseringen.

Der står det at juryen mener deltakeren ikke har oppfylt kravene i paragraf 12.1 som går på dyrevelferd og helse.

Robert Sørlie mener juryen burde ha latt Petter Karlsson få fullføre Finnmarksløpet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Begått en stor urett

Robert Sørlie, som er en av de største profilene i hundesporten, reagere svært sterkt diskvalifikasjonen og er kritisk til avgjørelsen.

– Jeg mener at her er det begått en stor urett mot en stor hundekjører i mine øyne. Hvis det er tilfeldigheter som skal avgjøre om du får lov til å fortsette frem til mål, blir det ikke noe mer Finnmarksløp på meg, skriver Sørlie på Facebook.

Petter Karlsson er på vei ut av sjekkpunktet i Neiden. Da hadde han ni hunder i spannet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Noen hunder er tynne hele livet

– Den største indikatoren på at hundene var friske og raske er at Petter Karlsson og de seks hundene hadde størst fart av alle fra Levajok til Karasjok, sier Sørlie til NRK.

Hundekjørerveteranen mener at dersom Karlsson hadde vært sist, med en dårlig tid og hunder som hang med hodet og ikke ville spise, da hadde grunnlaget for diskvalifisering vært der.

– Noen hunder er tynne hele livet og har det bra, og det kan være vanskelig å holde på vekta til hundene i et slikt løp. Men så lenge hundene er kvikke, spiser og ellers ser ut til å ha det bra, så er det ikke noe problem. Det er med hunder som med folk, forklarer Sørlie.

Petter Karlsson er svært skuffet over avgjørelsen til Finnmarksløpet, og han har en mistanke om at noen ikke ønsker at han skal vinne Europas lengste hundeløp. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Stor nedtur

To av hundene til Petter Karlsson hadde mistet mye vekt, men Karlsson mener at han tok hensyn til dette. Blant annet ved å ta ut ekstra hvile, pauser hver time på sporet og ved å gi hundene godbiter.

Karlsson synes juryens avgjørelse er vanskelig å håndtere. I fjor fikk Karlsson hørt at enkelte i hundemiljøet ikke ønsket han i løpet.

– Jeg vet det er mange som ikke ønsker at jeg skal kjøre i mål og vinne. Så dette føles virkelig ikke bra. Jeg fikk ikke engang lov til å kjøre i mål. Det er den største nedturen.

Nå er Petter Karlsson usikker på om det blir flere jubelscener eller deltakelser på Finnmarksløpet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Usikker på framtiden

Karlsson har hatt mye å tenke på de siste dagene. Han vet ikke om han kommer til å kjøre Finnmarksløpet neste år.

– Jeg tenker så mangt og dette er hardt. Det er helt forferdelig å bli diskvalifisert, sier svensken som har vunnet Finnmarksløpet to ganger.