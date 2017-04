Hundekjører legger opp – men saken hennes kan føre til regelendringer

I dag annonserte Inger Marie Haaland 12 konkurransehunder til salgs.

– Jeg legger opp langdistanse konkurransekjøringen, men det betyr ikke at jeg selger alle hundene mine. Jeg skal fortsette som turkjører og hygge meg med det, sier hun til NRK.

Haaland sier at bakgrunnen for beslutninga er at hun ble diskvalifisert i årets Femundløp for å ha kjørt med en halt hund over mål. Torsdag i forrige uke kunngjorde Norges Hundekjørerforbund at avgjørelsen er endelig.

Går ikke med på premissene

– Til tross for at jeg har lagt fram videobevis på at jeg på ingen måte kjørte med halt hund over mål, har hundekjørerforbundet valgt å opprettholde diskvalifikasjonen av meg. Jeg opplever en rotete saksgang og en useriøsitet som går over alle grenser, sier Haaland som ikke lenger vil konkurrere på de premissene som nå er lagt.

Komplett 12-spann med gode hunder til salgs, skriver Inger-Marie Haaland på Facebook. Foto: Faksimile fra Facebook

Da Inger-Marie Haaland protesterte på diskvalifikasjonen var det ikke noe appellutvalg som kunne ta saken. Den gikk derfor tilbake til den samme juryen som hadde diskvalifisert henne i første runde.

Nå kan dette få følger for regelverket i framtida.

President i Norges Hundekjørerforbund, Siri Barfod, sier det er veldig trist at en så dyktig hundekjører som Haaland legger opp som en konsekvens av denne saken.

Ønsker en ankeinstans

– Det er ikke noe appellutvalg hos oss per dags dato. Men hundekjørerforbundet vil nå foreslå en regelendring som en følge av denne saken, altså at man skal ha et appellutvalg, slik at en kjører kan anke til overordnet instans. Regelverket i dag gir ikke en slik anledning med mindre det er doping eller straffesak. Da er det Norges idrettsforbund som skal behandle en anke, sier Siri Barfod.

Inger-Marie Haaland på veg mot Varangerbotn under Finnmarksløpet i 2013. Foto: Knut-Sverre Horn

– Hvordan kommenterer du at Haaland sier hun kan dokumentere at hun ikke kjørte med en halt hund over mål i Femundløpet?

– Ekspertisen på hundevelferd ligger hos veterinærene. Så vi er nødt til å ha respekt for og høre på hva de sier. Så er det forståelig at en løper reagerer, men man slutter ikke for det.

Men det Norges Hundekjørerforbund kommer til å foreslå nå er at man i framtida får en regel om at to veterinærer skal signere en klage, sier president Siri Barfod i Norges Hundekjørerforbund.

– Har fått meg en trøkk

Inger-Marie Haaland sier altså takk for seg i norske hundeløyper. Men hun er ikke helt fremmed for tanken på å kjøre løp i utlandet.

– Nå har jeg fått meg en trøkk. Så jeg tar nok en timeout i hvert fall for noen år, sier Inger-Marie Haaland.