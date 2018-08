Høyre: – Helt greit med norsk støtte til amerikanske atomubåter

Høyre synes det er greit å støtte amerikanske ubåter med atomvåpen i Nordområdene.

– Jeg har ingen betenkeligheter. Jeg mener det er dobbeltmoralistisk å være en del av en forsvarsallianse, og samtidig ikke akseptere en del av innholdet i alliansen, sier stortingsrepresentant for Høyre, Erlend Larsen.

Stortingsrepresentant Erlend Larsen, Høyre, mener det er veldig vanskelig å avgrense hvor omfattende norsk samarbeid om atomvåpen skal være. (Foto: Stortinget) Foto: PETER MYDSKE

Norge har i tiår satt en rekke begrensninger for NATO-samarbeidet om atomvåpen. Siden 1960 har det vært et forbud mot utplassering av atomvåpen i Norge i fredstid.

Fra 1975 har det ikke vært tillatt for allierte fartøy med atomvåpen å anløpe norske havner. Solberg-regjeringen har bekreftet at denne politikken står ved lag.

Likevel gjorde Stortinget i juni et vedtak som gir bedre kommunikasjon for amerikanske atomubåter i Nordområdene, også under en atomkrig.

To nye norske sivile kommunikasjonssatellitter skal fra 2022 gå i bane rundt jorda. Alt utstyr kan bli brukt av det amerikanske forsvaret, ifølge en informert kilde. Foto: Space Norway

– Unngår debatten

Både Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne har vært kritiske til regjeringas håndtering av saken. Organisasjonen Nei til atomvåpen mener støtte til amerikanske atomubåter er brudd på norsk atompolitikk. SVs leder Audun Lysbakken er sterkt kritisk.

Da Stortinget behandlet Space Norway i vår var det klart at regjeringen ikke hadde gjort rede for det forsvarspolitiske samarbeidet med USA, sier han.

– Det har gjort at de har unngått en nødvendig prinsipiell debatt om hvor dette står i forhold til vår atomvåpenpolitikk, sier Audun Lysbakken.

Leder av SV Audun Lysbakken etterlyser en debatt i Stortinget om norsk atomvåpenpolitikk. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vanskelig å avgrense

Erlend Larsen i Høyre innrømmer at det kan være vanskelig å avgrense hva Norge kan samarbeide med andre land om når det gjelder atomvåpen.

Han presiserer at det ble vedtatt at man ikke skulle ha atomvåpen på norsk jord i fredstid.

– Men det ble jo samtidig vedtatt at dersom det er fare for krig så åpnes det for å lagre atomvåpen i Norge, sier Erlend Larsen.

Norge må ta hensyn til russiske atomvåpenarsenal i våre nærområder også i norsk atompolitikk, mener forsvarspolitisk talsmann og stortingsrepresentant for Høyre, Hårek Elvenes. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson for Høyre, Hårek Elvenes, mener Norge i samarbeid med resten av Nato må kunne møte russiske atomvåpen.

Elvenes svarer slikt på spørsmål om hvor langt Norge bør gå i atomsamarbeidet med andre land:

– Norge må ta hensyn til at vi har en potensiell motstander ikke langt fra våre landegrenser som har en betydelig våpenkapasitet. Det er naturlig at vi har et samarbeid innenfor Nato slik at man kan motvirke en slik trussel, sier Hårek Elvenes.

– Mer spenning

SV-leder Audun Lysbakken reagerer på uttalelsen, og mener Elvenes går for langt.

– Jeg vil advare mot en slik blankofullmakt til USAs atomvåpenpolitikk. Norge kan velge å la være å knytte seg tettere til USA, og legge til rette for at våre fartøy skal ha kommunikasjon som bærer atomvåpen, sier Lysbakken, før han avslutter:

– Norge er ikke tjent med den opprustningspolitikken, og vi frykter at det at Norge støtter USA vil bidra til mer spenning og mindre trygghet.