Høyre vil dele Nord-Norge i to: – Prehistorisk fylkeslogikk

Under landsmøtet til Høyre i helga kom det ut av det blå en løsning på de nordnorske regionene. Hvis partiet får det som de vil, får Nordland seile sin egen sjø og bestå som eget fylke, mens Finnmark og Troms skal slås sammen.

En av dem som var raske med pennen etter at nyheten slapp var politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim. I en kommentar på Nordnorsk debatt skriver han at dette er et farvel til Nord-Norge, og at vi tapte til fordel for det gamle nordnorske fylkesdyret.

Til NRK sier han at det ikke er til å legge skjul på at avisen ønsker én felles region.

– Det som nå skjer er en stor skuffelse, vi ser på det som en form for dekonstruksjon av det nordnorske politiske fellesskapet i nord, og det vil svekke landsdelen i sum som kraft, sier han.

Fjellheim kaller det en prehistorisk fylkeslogikk, og mener de tre fylkespartiene til Høyre har gitt etter når det virkelig gjelder.

– Hvis man ikke får til én felles, mener jeg det kanskje hadde vært best om vi lot det være tre som i dag.

Høyre-toppene i Nord-Norge har stengt døra for nordnorsk region. Her er fylkesleder i Finnmark, Jo Inge Hesjevik, fylkesleder i Nordland, Jonny Finstad og fylkesleder i Troms, Geir Inge Sivertsen. Foto: Daniel Sørdahl / Høyre

Tommel opp

Fylkesleder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik avviser kuppforsøket, og sier Arbeiderpartiet allerede har avslått prosessen. Partiet ønsker universitetssykehus i regionen, og mener fylket ikke kan bli dårligere på samferdsel og videregående skoler.

Finnmark får en annen kraft når vi går fra 70.000 til 200.000 innbyggere i en region, påpeker politikeren. Men Hesjevik innrømmer at regionforslaget har vært en vanskelig avgjørelse.

– Vi hadde vært en klarere røst hvis vi var ett Nord-Norge, særlig i forhold til fiskeri og olje og gass. Men med tanke på plassering av arbeidsplasser har vi funnet at det er enklest med to regioner.

Graver ned fylkesnivået

Den politiske redaktøren tror Nord-Norge i løpet av en 10–15 års periode har gått bort fra fylkeskommuner.

– Da tror jeg vi kan legge den nordnorske krangelen og det gamle nordnorske fylkesdyret i et gravkammer for godt, og lagt igjen kistelokket. Jeg tror en todeling av landsdelen vil øke polariseringen mellom Tromsø og Bodø, og det er heller ikke en fordel i Finnmark, sier Fjellheim.