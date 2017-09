Hovedredningssentralen fikk aldri varsel om sambandsbrudd

Det var tirsdag kveld at et kabelbrudd satte Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS) ut av spill.

Deler av kystradiosambandet ble og rammet etter at en tung gjenstand ble sluppet ned på bakken der en fiberkabel befant seg. Dette skjedde i Bodø, 300 meter fra HRS.

Men for de på vakt ved Hovedredningssentralen lyste ingen varsellamper.

Fikk telefon fra Stavanger

– Det var ingenting som varslet oss om at vi hadde mistet samband, erkjenner avdelingsdirektør Bent Ove Jamtli.

Han forteller at de ikke ble oppmerksomme på det som hadde skjedd før de fikk en telefon fra Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

– De hadde nemlig fått en telefon med nødmelding fra en båt med problemer i Varanger i Finnmark.

Det viste seg at vedkommende først hadde forsøkt å ringe oss uten å komme gjennom. Så hadde de ringt Stavanger, forteller Jamtli.

Hvor lenge HRS i Bodø var uten samband uten å vite det kan ikke avdelingsdirektøren svare på.

Ikke greit

– Vi vet foreløpig at nødmeldingen kom inn like over klokka 19 tirsdag kveld, og at feilen ikke ble retta før tidlig onsdag morgen.

– Men vi er trent og forberedt på å være backup for hverandre, så det går greit. Det som ikke er greit er at vi ikke har et system som varsler oss ved feil, sier han.

Jamtli erkjenner at systemet kan være sårbart og at det er alvorlig å ikke vite om sambandssvikt.

– Dette er noe vi nå må finne ut av, sier han.

Sterke reaksjoner

Langs kysten øker skepsisen til at nødsystemene virker når det gjelder.

Fisker Vegard Bangsund i Vardø mener det er uholdbart og at det sambandet må sikres bedre.

– Det er jo dette som er sikkerheten vår. Det er jo de som skal berge oss dersom det går galt, sier han.

Bangsund er og skeptisk til at jo lenger unna en aksjon ledes fra, jo større sjans er det for misforståelser.

– I går ble det misforståelse om hvor, og da ble innsatsen satt inn 40 nautiske mil unna der det egentlig skjedde. Men lokalkunnskap gjorde sitt til at det gikk bra, sier Bangsund som trekker paralleller til nedleggelsen av Vardø Radio og bortfall av lokalkunnskap

– Når redningsressursene ikke har lokalkunnskap kan det bli farlig, sier han.

– Alltid en utfordring

Bent-Ove Jamtli erkjenner at lokal kjennskap kan være en utfordring.

– Det er mange steder med samme stedsnavn, men heldigvis får stadig flere radioer og telefoner gps, slik at det er lettere å spore et nødanrop, sier han.

Pressekontakt Per Arild Meling i Telenor sier de foreløpig ikke vet hvorfor HRS i Bodø ikke ble varslet om sambandsbruddet, men at samtalene til Bodø ble rutet til Stavanger slik rutinene er.

– Og sikkerheten blir enda bedre når nettet er modernisert ferdig i januar, sier han.