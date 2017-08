Hotellkjede tjener millioner på Nordkapp – vil bruke småpenger på vedlikehold

I 2016 ble det registrert 260.000 betalende turister på utkikkspunktet. Med priser opp mot 270 kroner per person, betyr dette 70 millioner kroner i inntekt for Scandic, som har en festeavtale med Finnmarkseiendommen for området til en årlig leiepris på rundt 70.000 kroner.

Foto: Vegard Breie