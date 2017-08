Horder av kinesiske turister krever ny tilrettelegging: – Vi må forstå kulturen

– Vi lyser nå ut et doktorgradsstipendiat som skal føre til en rapport som beskriver asiatiske turisters naturforståelse og deres opplevelse som turister i Norge.

Det forteller Bente Haug. Hun er instituttleder for reiseliv ved Norges arktiske universitet i Alta.

Instituttleder Bente Haug ved Norges arktiske universitet ber turistnæringa forberede seg på asiatisk turistboom Foto: Allan Klo / NRK

128 millioner kinesere på tur

Haug forteller at Kina hadde allerede i 2015 hele 128 millioner utreisende turister.

– Og nå opplever vi en oppmykning i forholdet mellom Norge og Kina. Det vil føre til flere turister, sier hun.

Haug mener derfor at turistikonet Nordkapp garantert vil få sin del av en forventa økning av kinesiske og asiatiske turister.

– Må tilrettelegges

Og et økende antall asiatiske turister vil merkes på en annen måte enn europeiske turister. Og det vil kreve tilpasninger.

Bente Haug mener alle som driver en eller annen attraksjon må øke sin kulturkompetanse.

– Dessuten må kanskje merkingen tilpasses og menyer også være på kinesisk, sier hun.

– Hva med innbyggerne?

– Det er åpenbart at en stor økning i asiatiske turister vil merkes og at innbyggerne må være forberedt. Her er det viktig at nødvendig infrastruktur er på plass og at man ikke får en opplevelse lokalt av at innbyggerne fortrenges, sier Haug.

– Viktig å ha kontroll

Åse Lill Barstad er reiselivssjef i Nordkapp, og fullstendig klar over at kineserne vil komme i stadig større omfang.

Åse Lill Barstad er reiselivssjef i Nordkapp. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Derfor er det viktig at vi har kontroll, og at det vi tilbyr har god kvalitet. Vi må dessuten forstå så mye av den kinesiske kulturen at unødige misforståelser unngås.

– Hvis vi for eksempel får et visittkort, så oppfattes det uhøflig dersom man skriver notater på det. Kineserne behandler visittkortene med respekt, og det kan være en stor fordel å kjenne til slike ting. At hotellene har vannkokere slik at de får kokt nudler er og små, men viktige detaljer, sier hun.

Barstad er tydelig på at asiatiske turister primært kommer for å oppleve Norge og norsk kultur.

– Men vi må sørge for at den opplevelsen blir god. Hvis ikke kan vi fort ødelegge for hele Turist-Norge, sier hun.