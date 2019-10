Historisk beklagelse til partisanene: – Det gjenstår fortsatt én ting

Det sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) da han onsdag kveld la ned en krans og beklaget behandlingen partisanene fikk fra norske myndigheter etter 2. verdenskrig.

Selv om svært mange gjorde motstand i Finnmark, og bidro med overvåking og spionasje av tysk militæraktivitet under krigen i Finnmark, ble de mistenkt for å jobbe for Sovjetunionen etter krigen.

I lang tid har mange jobbet for at partisanene i Finnmark skulle få den hederen de fortjente, men det har tatt nesten 75 år for norske myndigheter å beklage behandlingen motstandsfolkene i Finnmark fikk etter krigen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt tale og la med krans ved partisanminnesmerket ved Skytterhusfjellet. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Mener flere i nord fortjener heder etter krigen

Trond Henriksen er barnebarnet til en av partisanene under 2. verdenskrig. Hans bestefar Trygve Eriksen spionerte på tyskerne på vegne av Sovjetunionen.

Han synes det er veldig hyggelig, men også på tide at partisanene fikk en beklagelse. Henriksen forteller at hans bestefar var stolt over den anerkjennelsen han fikk, men at han fikk størst anerkjennelse for sin innsats av tidligere Sovjetunionen.

– Men det gjenstår fortsatt én ting for å fullføre avslutningen av krigshistorien. Det er ikke mange krigshelter i Nord-Norge som har fått dekorasjon fra regjeringen. Så den delen gjenstår ennå, sier Henriksen, som tror at den anerkjennelsen vil komme.

– For det blir aldri stille om dette før det offisielle Norge har kommet med en slik utmerkelse til krigsheltene i nord.

Trond Henriksen er glad for at hans bestefar Trygve Eriksen har fått en offisiell beklagelse fra norske myndigheter. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Overrasket over beklagelsen

Lokalhistoriker Harald Sunde har hatt et inntrykk av at regjeringen ikke har ønsket å gi partisanene medaljer eller en beklagelse om det som skjedde under og etter krigen.

Sunde tror at dette er et steg i retning mot at regjeringen vil hedre nordmennene som samarbeidet med Sovjetunionen under krigen, og ikke bare med dem som samarbeidet med amerikanerne og britene.

– Det var overraskende, men ikke minst var det veldig hyggelig at den unnskyldningen kom, sier lokalhistorikeren.

Lokalhistoriker Harald Sunde er overrasket over at forsvarsministeren kom med en beklagelse av behandlingen partisanene fikk etter 2. verdenskrig. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Takk til alle partisanene

Bakke-Jensen sa i sin tale ved partisanminnesmerket ved Skytterhusfjellet i Kirkenes at partisanene og deres hjelpere ikke fikk noen heder etter krigen.

– De ble mistenkeliggjort og overvåket. De hemmelige sovjetiske tjenestene prøvde å presse flere av dem til fortsatt tjeneste. Norske myndigheter overvåket, arresterte og avhørte flere av dem. Krysspresset var stort, sa forsvarsministeren.

Det var Hans Majestet Kong Olav som først ga partisanene anerkjennelse. Det skjedde i Kiberg i 1983. I 1992 fulgte Hans Majestet Kong Harald opp med en ny beklagelse til partisanenes familier.

– Kransen synliggjør vår anerkjennelse og takk til alle partisanene og alle deres hjelpere som var villig til å ofre alt for vår frihet. Det er med ærbødighet og respekt på vegne av regjeringen jeg legger ned denne kransen, sa Frank Bakke-Jensen i sin tale da beklagelsen fra kom.

Lokalhistoriker Harald Sunde viser hvor elleve av dem som hjalp partisanene ble drept utenfor Kirkenes under 2. verdenskrig. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Burde vært gjort for mange år siden

På Facebook er det mange som har delt sakene om at regjeringen beklager behandlingen partisanene fra Finnmark fikk etter krigen. Tidligere medlem av Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, Kåre Simensen (Ap), har takket Bakke-Jensen for at han beklaget på vegne av regjeringen.

– Det måtte en forsvarsminister fra Finnmark før det politiske Norge ga våre partisaner den oppreisningen de så sårt har fortjent for deres innsats for Norge under den 2. verdenskrig. Dette burde vært gjort for mange år siden, men nå er det gjort. Takk til deg forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Alta-politikeren Kåre Simensen (Ap) er en av dem som er glade for at norske myndigheter nå beklager. Foto: Finnmark Arbeiderparti