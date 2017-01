Hevdet hun ble voldtatt – dømt til fengsel for falsk forklaring

I september 2015 hevdet kvinnen at hun var voldtatt av en utenlandsk mann ved parkeringsanlegget til Parksenteret i Alta sentrum. Etter noen dager gikk politiet ut med et signalement på den mistenkte mannen for å få inn tips i saken.

En måned senere valgte politiet å henlegge saken og heller sikte kvinnen for falsk forklaring.

Tilfreds med dommen

Kvinnen erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen da saken nylig gikk i Alta tingrett. Til retten forklarte kvinnen at hun i dag tror at voldtekten ikke skjedde.

Selv om hennes advokat ville ha full frifinnelse, mener han dommen er riktig.

Kvinnens advokat, Kjetil Hugo Nilsen, mener dommen er riktig. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Slik jeg vurderer det er den innenfor det som er en riktig reaksjon. Jeg vet hun er tilfreds med dommen og at hun nå kan legge dette bak seg å gå videre, sier advokat Kjetil Hugo Nilsen.

Tingretten kom fram til at en passende dom for 22-åringen er betinget fengsel i 30 dager, samt at hun må betale saksomkostningene på tusen kroner. Dette samsvarte med aktors prosedyre i saken.

Forklare ulike historier i avhør

I forbindelse med etterforskningen gjennomførte politiet 14 vitneavhør, åstedsundersøkelse og en rekonstruksjon av en hendelse den dømte hevdet skjedde under overfallet. Ingenting av dette førte til spor i saken.

Da kvinnen i tillegg forklarte seg ulikt i to forskjellige avhør, gikk hennes status fra å være fornærmet til å bli mistenkt. Senere tok politiet ut siktelse mot den nå 22 år gamle kvinnen.

Etter anmeldelsen blogget den dømte om hendelsen, og fikk oppmerksomhet i flere region- og lokalaviser.

Et av vitnene i saken forklarte for tingretten at 22-åringen ga inntrykk av at hun ønsket pressens oppmerksomheten. Kvinnen fortalte også vitnet at vedkommende måtte forberede seg på at politiet kanskje ikke ble å gjøre DNA-funn i sine undersøkelser.