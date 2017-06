Hevdar skulebarn ikkje får snakke anna språk enn norsk: – Dette er fornorsking i ny innpakning

FRYKTKULTUR: – Eg forstår det slik at lærarane skal ha kontroll på alt som vert sagt for å hindre mobbing. Det kan like gjerne gå føre seg på norsk som andre språk. Dei som vil mobbe finn nye måtar, seier Øystein A. Vangsnes, professor ved UiT Noregs arktiske universitet.

Foto: Stig Brøndbo / UiT