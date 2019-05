Her lærer førsteklassingene ligninger og avansert matte: – Skikkelig enkelt!

– Det er skikkelig enkelt, sier Rita Elise Hansen fra Sandnes barneskole i Sør-Varanger.

Førsteklassingen lærer om ligninger og algebra i mattetimen. Pensum som egentlig ikke læres før i 6. og 7. klasse.

Hele 75 norske skoler har siden 2014 omfavnet den russiske metoden for å undervise matematikk, kjent som utviklende matematikk.

Metoden ble funnet opp av russiske Leonid Zankov. Han var lærer og psykolog med klare meninger om hvordan barn lærer best. I Russland undervises matematikk på hans måte, og det har vist seg effektivt.

Russiske barn har nemlig i tiår gjort det bedre på matematiske prøver en norske jevnaldrende.

Tidligere forskning på norske elever som har prøvd metoden har også vist superresultater.

– Vi skulle egentlig lære ligninger i syvende klasse, sier Rita Elise Hansen, som synes ligninger er gøy. Foto: Ksenia Novikova

Begynn med begrepene med en gang

Det er flere ting som kjennetegner den russiske metoden – blant annet at man helt fra starten av introduserer barna for ganske avanserte mattestykker.

Lærer Marte Schjølset Iversen ved Sandnes barneskole mener det er viktig å ikke undervurdere ungene.

– Når jeg kommer inn i timen kan jeg tenke at «dette blir vanskelig». Men så klarer de det!

Hun mener også at det er viktig å bruke de riktige begrepene – som addisjon i stedet for pluss og subtraksjon i stedet for minus.

Og i stedet for å ha tre uker med et tema, for eksempel algebra, så blir det i hver mattetime både algebra, brøk, subtraksjon, addisjon og mer. Altså en veldig variert undervisning.

– Det handler bare om å legge det frem på en ok måte, sier Iversen.

Lærerne Guri Haugen Aardal og Marte Schjølset Iversen mener det er viktig å ikke undervurdere elevene. Foto: KSENIA NOVIKOVA

Dårlig matematiske kunnskaper

Også på Bjørnevatn skole i Sør-Varanger har de begynt å bruke russiske metoder i matteundervisningen.

Therese Hagfors er undervisningsinspektør på skolen, og i tillegg en prisbelønnet matematiker.

Hun forteller at mange unge i dag går ut av ungdomsskolen og videregående skole med så dårlig matematisk forståelse at det kan være vanskelig for dem å forstå hverdagsmatematikk.

Mange elever kan mye matematikk allerede før de starter på skolen – derfor må man ikke dumme ned undervisningen, mener undervisningsinspektør Therese Hagfors. Foto: Ksenia Novikova

– Vi tenkte på vår skole at vi ikke kan fortsette på den måten som vi holder på nå – vi må prøve noe nytt, sier Hagfors.

– Nå har vi bestemt oss for at vi ikke skal gå tilbake til gamlemetoden – vi skal i hvert fall prøve dette i sju år før vi kan si noe på hva vi skal gjøre etterpå.

Voksne setter begrensninger

At det er et tøffere og høyere nivå på den russiske metoden enn små barn i Norge er vant til, mener Hagfors barna bare har godt av.

Hun sier det ofte er vi voksne som setter begrensninger på barna, og at barn ofte kan mye mer og gjerne vil lære mer enn det vi kanskje tror.

– Det er ikke farlig å lære for mye, tenker jeg. Jeg er mer bekymret for dem som går ut av 10. klasse og ikke kan det man skal kunne.

– Vi er så smarte, ler Ole Viktor Salikov Asmyhr. Foto: Ksenia Novikova

At det ikke er farlig med avansert matematikk kan førsteklassingen Ole Viktor Salikov Asmyhr bekrefte.

– Matte var ikke lett i begynnelsen, men så lærte vi oss det, og nå er det gøy fordi det er så lett, smiler han.

– Men gym er fortsatt favorittfaget mitt.

NRK har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsforbundet, som ikke har hatt anledning til å kommentere saken.