Her har snorkling med sjøfugl blitt en attraksjon

Vi befinner oss utenfor Hornøya, fuglefjellet som er kjent fra NRKs minutt-for-minutt-sending sist sommer. Lomvi er sjøfuglen med den pingvin-aktig sjarmen som er kritisk truet av utryddelse, men på Hornøya er den fortsatt tallrik.

For ett år siden begynte Wild Varanger å tilby snorklingturer i lomviens rike. Ett år etter den forsiktige starten må reiselivsfirmaet planlegge millioninvestering i en større båt.

– Vi ser at det er stor interesse for å se fuglelivet på Hornøya. Kinesere og japanere er veldig interessert. De har vært her med flere filmteam, og med reiselivsoperatører som skal tilby det neste år, sier Arnt Edmund Jensen som er medeier i Wild Varanger.

I vannet er lomvien i sitt rette element. Foto: Knut-Sverre Horn

Unik opplevelse i arktisk natur

Det er ikke bare turister Jensen tar med ut på havet, stadig flere vardøværinger ønsker seg også en tur til fuglekolonien. I dag er Sissel Hurthi med på utflukten.

Hun har bodd 40 år i Vardø, og forteller at mange i omgangskretsen aldri har satt sin fot på Hornøya. Men alle TV-seriene om stedet, og den lokale reiselivssatsinga har gjort noe med nysgjerrigheten - og stoltheten.

– Det er mye snakk i bybildet om at man skulle prøvd det. De som har vært her, er helt frelst og sier at de må tilbake igjen, sier Hurthi.

Snorkling med tillitsfulle dyr kan man gjøre mange steder i verden. Sjøløver, skilpadder og fisk er populære dykkemål. Sjøfugl er derimot ofte redd for mennesker i vannet.

Det er ikke sånn på Hornøya: Nysgjerrige lomvier sneier oss i en vanvittig fart. Lomvien er en middelmådig flyger, en klossmajor på land, men et jetfly under vann.

– Det var helt fantastisk. En magisk opplevelse for meg, forteller Sissel Hurthi.

Moderne turister søker opplevelser som denne hvor de får være tett på naturen og delta aktivt, ifølge Innovasjon Norge Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Blind for det nære

– Det er en utrolig spektakulær opplevelse å se lomvien som svømmer under vann, dykker og leiter etter mat, sier Arnt Edmund Jensen.

Det er ikke mange år siden han tok sin første svømmetur med lomvien selv. Selv om Jensen har vokst opp med utsikt til fuglefjellet, tok det tid før han skjønte verdien av den.

– Jeg er vel det beste eksempelet på at man blir nærhetsblind. Jeg har vært på Hornøya siden jeg var 15 år, og aldri sett det fine med fuglene som er her. Jeg beklager at jeg ikke oppdaget det før jeg ble 60 år.

På ønskelista til Arnt Edmund Jensen står en ny båt med oppvarmet overbygg og toalett. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Interesserte verden over

Anja Christensen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, har nylig vært i Vardø for å se hva Wild Varanger har fått til. Hun har tro på at lomvisnorkling kan gi gode penger i kassa hvis selskapet markedsfører seg skikkelig.

– Wild Varanger har et stort potensial. Det er en veldig god reiselivsopplevelse. I dag søker turistene opplevelser der du blir utfordret, kan være aktiv, lære og føle på naturelementene. De kriteriene treffer de veldig godt på.