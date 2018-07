Her er sommerjobben for dem som liker slog, blod og gørr – og mye penger

– Jeg synes det er ganske gøy å jobbe her! Spesielt fordi begge besteforeldrene mine har vært fiskere, og alle generasjonene før dem, sier ungdomsfisker Emilie Hellum Pedersen (16).

I sommer tilbringer Emilie tiden sin i Havøysund i Finnmark, hvor hun jobber som fisker. Hun er en av 228 ungdommer fra hele landet, som får prøve seg som fisker under ungdomsfiskeordningen.

Ungdommene storkoser seg på sjarken, men lønnen er også en motivasjonsfaktor. Foto: Gyda K. Hesla

Lukten av penger

Torsk, sei og hyse er lukten av penger for disse ungdommene, men det ser også ut som de koser seg. Dette er andre året Niels Simonsen (19) jobber som fisker.

– Det er fint å ha noe å gjøre i sommerferien. Den fort kan bli lang og kjedelig hvis man ikke har noe å gjøre, smiler Niels.

– Det er noe med det å fiske. Jeg tror jeg trives bedre på havet, enn på land, legger han til.

Han håper at dette hjelper han til å bli fisker så fort som mulig.

– Det er definitivt drømmeyrket mitt, og så er det jo gode penger, sier han, uten engang å nøle.

Niles håper han en dag kan leve av å fiske. Foto: Gyda K. Hesla

Vil videreføre kulturen

Mens andre kommuner gir ungdommer muligheten til å jobbe med vedlikehold og gressklipping, har Måsøy kommune gitt ungdommer muligheten til å prøve seg som fisker.

– Målet med denne ungdomsfiskeordningen, er å få rekruttert flere til fiskeryrket, sier Even Johansen.

Han er daglig leder i det kommunale foretaket Måsøy i Vekst, som organiserer ungdomsfiske i Måsøy.

– Fiskeri er vår kultur, det er det som har bygd opp dette lokalsamfunnet vårt.

Han mener derfor at der er viktig for Måsøy kommune, at ungdommer får en innføring i yrket.

Even Johansen organiserer ungdomsfiske på Måsøy. Foto: Gyda K. Hesla

Rekruttering er en utfordring

Kun 20 prosent av landets arbeidende fiskere er under 30 år. Derfor jobbes det nå med styrke rekrutteringen til fiskeryrket, og ungdomsfiskeordningen er blitt startet.

– Norge er verdens nest største sjømateksportør, men rekrutteringen av unge arbeidstakere er en utfordring, sier Veronica Isabel Pedersen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, som har startet ordningen.

– Dersom vi skal sikre at sjømatnæringen får den kompetanse det er behov for, og øke rekrutteringen til fiskeryrket, så er det viktig at dyktige ungdommer kommer tidlig inn, legger hun til.



Blod, gørr og slog

Statssekretær Veronica Pedersen, sier rekruttering er en utfordring.

Sjarken med ungdomsfiskerne har lagt til kai, men dagens arbeidsøkt er ikke over ennå. Det er stor spenning rundt hvor mye fisk som blir fanget, og om ungdomsfiskerne klarer å bikke fjorårets fiskerekord, som var på 2,2 millioner kroner.

Nå skal dagens fangst sløyes. Blod, gørr og slog er nemlig også en del av jobben. Men det er verdt det – for lønna kan bli god i denne sommerjobben:

– Jeg håper på kanskje 20.000 kroner. Men man kan tjene opp til 50.000 kroner. Jeg skal på ferie, så jeg kommer sikkert til å bruke de på klær, sier Emilie.