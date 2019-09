Helikopterulykken: Her mangler fem av seks bolter

Vrakdelene fra helikopterulykken i Alta granskes for tiden i Havarikommisjonens lokaler på Kjeller.

Både piloten og fem unge passasjerer fra Alta omkom i styrten.

Statens havarikommisjon for luftfart startet tirsdag arbeidet med å finne årsaken til den fatale ulykken - en årsak man kanskje aldri finner.

– I denne ulykken har man lite eller ingen elektroniske spor, og det er et utbrent vrak. Derfor er det veldig vanskelig å forskuttere at man finner den endelige forklaringen eller forståelsen, sier avdelingsleder fra Statens Havarikommisjon, Kåre Halvorsen.

Her er akslingen som skiller av motoren og hovedgirkassen. På begge sider skal det være fleksible koblinger, festet med seks bolter. På koblingen som går inn mot girkassen finner havarikommisjonen bare en halv bolt. Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

Mangler flere bolter

Onsdag krevde helikopterleverandøren Airbus umiddelbar inspeksjon av alle nyere modeller av tre helikoptertyper.

Det Airbus skulle inspisere var akslingen mellom hovedgirkassa og motoren.

Havarikommisjonen undersøker om det har vært brudd i forbindelsen mellom girkassa og motoren på ulykkeshelikopteret.

Her mangler fem og en halv av seks bolter. Halvorsen sier dette er uvanlig, men at det er for tidlig å si noe om hva det betyr.

Kåre Halvorsen fra Statens Havarikommisjon er en av flere som undersøker vrakdelene fra helikopteret som styrtet i Alta. Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

– Nå undersøker vi i detalj med mikroskop og ser etter hva den er utsatt for. Siden vi mangler noen bolter, kan det hende vi må ta en ny runde og kikke oppi sekkene som står i Alta. Men det har vi ikke tatt stilling til ennå.

Den såkalte ferddskriveren som ble funnet i helikopteret var også utbrent. Den ble først forsøkt avlest ved Airbus sitt laboratorium i Frankrike, men de har nå sendt det til et annet. Årsaken er at det er svært krevende å lese av data.

– Det ser ikke altfor lyst ut. Enheten er veldig varmepåvirket, sier Halvorsen.

På en presenning i Havarikommisjonens lokaler på Kjeller utenfor Lillestrøm ligger flere av vrakdelene fra helikopteret som styrtet i Alta. Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

– Ikke et entydig funn

Avdelingslederen understreker at Havarikommisjonen ikke er ferdig med å gå gjennom komponentene og at de for tiden legger like mye innsats i alle spor.

– Det er for tidlig å si om det har vært svikt i aksel-fobindelsen. Når vi gjør undersøkelser vil det alltid være både entydige funn og funn vi stusser på. I dette tilfellet fant vi noe vi stusset på, men vi vet ikke om det har bidratt til ulykken eller ikke, sier Halvorsen.

Havarikommisjonen gransker vrakdelene fra helikopterulykken i Alta. Du trenger javascript for å se video. Havarikommisjonen gransker vrakdelene fra helikopterulykken i Alta.

– Hvis det har vært en svikt i aksel-forbindelsen, hva slags følger har det for helikopterets flyvedyktighet?

– Det vil være katastrofe for flyvedyktigheten og det er en av grunnene til at man er så raskt ute når man finner noe som man undres over.

Det var i forbindelse med en guidet helikoptertur under festivalen Høstspell at flyet krasjet.

Fire av de fem omkomne ungdommene er gravlagt. De fem unge altaværingene var i alderen 19-22 år. I tillegg omkom piloten som hadde svensk statsborgerskap.