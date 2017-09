Helikopter har havarert på vidda i Finnmark

Et helikopter har havarert på Laksefjordvidda i Finnmark, etter å ha veltet under landing. Helikopteret var leid av Finnmarkseiendommen, FeFo, bekrefter leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Eirik Palm.

De skulle ut og foreta kontroll av rypejegerne. Han vet foreløpig ikke mer om omstendighetene, men bekrefter at ingen av de fire om bord er skadet.

Direktør i FeFo, Jan Olli, forteller at de har vært i kontakt med en av de fire, som er ansatt i bedriften.

– Dette er en alvorlig hendelse som vi tar på største alvor. Vi har kansellert oppsynet vi skulle ha i dag, og så må vi vurdere hva vi gjør videre for å forsikre oss om at ingen i vår tjeneste skades, sier Olli.

Om bord i helikopteret var også ansatte fra Reinpolitiet og Statens naturoppsyn. Helikopteret tilhører Helitrans.

Luftfartskommisjonen varslet

Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk melding om hendelsen like over klokken 12:00 tirsdag.

– De fire kom seg ut uten alvorlige skader. De involverte virksomhetene er varslet, og personellet følges opp og ivaretas etter hendelsen, forteller operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Thomas Pettersen.

Luftfartskommisjonen er varslet, og politiet har iverksatt undersøkelser for å avklare omstendighetene rundt hendelsen.

Sea King returnerte

Redningsleder i HRS Nord-Norge, Tore Hongset forteller at det ble sendt Sea King fra Banak til ulykken.

- Men det var ingen personskader, så da reiste de videre til et annet oppdrag, forteller Hongset.