Roald og Linda Merethe var på vei fra Alta mot Kautokeino opp gjennom den kronglete veistekningen kalt Kløfta, da de fikk øye på en ørn som flakset få meter framfor bilen.

– Vi kom opp en liten bakke da vi nesten kjørte på ørna, som letta med en rev i klørne, sier sjåfør Roald Isaksen.

Linda Merethe fikk raskt frem mobilen for å forevige den heftige naturopplevelsen.

Havørna som plukket med seg en død rev på E45 utenfor Alta har trolig fulgt nøye med trafikken, før den plukket den opp. Foto: Linda Merethe Isaksen

– Fangsten var nok litt i tyngste laget, og ørna fløy foran oss bare et par meter over bakken. Der dreide den vekk fra veien, seilte ned til motsatt side av elva og satte fra seg fangsten der.

Det var ifinnmark.no som først omtalte saken.

Reven som havørna hadde plukket opp på E45 var påkjørt, og lå død i veibanen. Både Roald og kona syns opplevelsen var heftig.

– Det egner seg vel ikke helt på trykk det vi sa, i bilen, ler han.

Og tilføyer: – Dette var en skikkelig fin opplevelse for oss begge to. Ørner er tøffe fugler, virkelig!

Ørneekspert Alv Ottar Folkestad sier at det er helt naturlig at havørn spiser dyr som har blitt påkjørt. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Trives også på innlandet

Ørneekspert Alv Ottar Folkestad har blant annet ledet «Prosjekt Havørn» siden 1974.

Folkestad har sett videoen til ekteparet Isaksen fra Alta. Han er helt klar på at dette er en havørn på matjakt, og i tillegg skimtet han også det han tror er en til havørn som flyr lengre oppe i lufta på filmklippet.

– Det er en voksen havørn vi ser her. Det er mulig det er en årsunge som følger med like over, sier Folkestad, som legger til at det ikke er uvanlig at man observerer havørn på innlandet.

– Det hekker havørn langs Altaelva, og når bestanden er så god som den er nå, hekker den langs både vassdrag og innsjøer.

Havørna har noen svært effektive klør for å plukke opp ting, og det er ikke bare fisk som havner i klørne til ørna. Den kan løfte fisk og dyr opp til to til tre kilo. Foto: Hanne Cecilia Aass / NRK

Spiser mer enn fisk

Selv om man knytter havørna til vann, så er det ikke bare fisk som er en del av næringsgrunnlaget til ørna. Den spiser både fisk og annet kjøtt, og gjerne åtsel.

– Havørna er mer enn åtseleter enn kongeørna, som tar levende dyr, mens havørna dumper ned på veien for å plukke opp åtseldyr, sier ørneeksperten.

Han tror ikke at reven var hel da havørna plukket den med seg fra E45.

– En hel rev er normalt sett for stor for en havørn, så den hadde nok spist på den før den plukket den opp. Havørna klarer normalt ikke å ta ting som veier over to kilo.

Single havørner forflytter seg

Havørnbestanden fra Møre og Romsdal til Finnmark er på et godt nivå i dag. Blant annet ser ørneforskerne at havørna er mobil. Spesielt de single ørnene liker å forflytte seg.

– Etter hvert som havørnstammen har bygd seg opp igjen ser vi at ungfuglene trekker nordover på sommeren og sørover på seinhøsten, sier Alv Ottar Folkestad, som legger til at det er gjerne de unge havørnene som forflytter seg.

– Det er betydelig bevegelse blant de single havørnene.