Havnevalg skaper splid i Kirkenes

– Dersom det blir en utbygging som stenger adkomsten til området får det stor betydning for tilgjengelig beiteareal. Vi frykter at dyrene skal stenges ute, sier Egil Kalliainen. Han er reindriftsutøver og har beiteområde på halvøya Tømmerneset som ligger i området der den nye havneterminalen planlegges.

Et enstemmig kommunestyre i Sør-Varanger har gått inn for at en framtidig havneterminal skal ligge i området Høybukta vest. Valget er gjort fordi Samferdselsdepartementet, Kystverket og Statens vegvesen har anbefalt at havna bør bygges her.

Regionsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak sier dette er det området flest mulig kan enes om.

– Stedsvalget for en ny havneterminal ved Kirkenes er tatt ut fra en samla vurdering, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det vil alltid være fordeler og ulemper med alle alternativene. Ingen alternativ er helt klart, men ut fra alle vurderingene som er gjort, så har vi landa på dette området, sier han.

– Har valgt det dårligste

Konsulentfirmaet Asplan Viak har imidlertid i sin rapport at området Leirpollen lenger ut på halvøya er best egna til en ny havneterminal. I denne rapporten går det og fram at det valgte alternativet kommer dårligst ut.

– Asplan Viak har gjort andre vurderinger på seilings- og isforhold og har derfor kommet fram til et annet resultat. Men ingen næringsaktører har uttalt at de vil etablere seg i området som rapporten peker på, forklarer Torbjørn Naimak.

Han håper nå at politikerne står ved valget og ikke tillater omkamp.

Fins ikke alternative beiteområder

Reineier Egil Kallianen håper havnevalget ikke får for dramatiske konsekvenser for beiteområdet.

– Men det er ikke så mye alternativ areal å hente i dette området som jo er avgrenset av både finske- og russegrensen, sier han.