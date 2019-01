Har trolig skutt reven som klatret opp i barnevognen til lille Sander

1. januar lå ti måneder gamle Sander i barnevognen sin utenfor huset i Alta og sov ettermiddagslur. Plutselig hørte foreldrene en rar lyd fra babycallen, og gikk ut for å se.

Pappa Bjørn Milliam Angell fant en tydelig syk rev i vognen med snuten opp i ansiktet til sønnen.

Han brølte og kastet en blomsterpotte etter reven, som var veldig aggressiv. I dagene som fulgte har et mannskap på opptil ti personer jaktet reven.

Fredag, tre dager etter den skremmende hendelsen, ble den skutt.

Sander fikk mange skader i ansiktet etter besøket av reven. Foto: Erlend Hykkerud / nrk

Ble litt action

Jaktlaget var leid inn av Viltnemda. Jeger Harald Mikkelsen sier de er ganske sikker på at det er den rette reven som er skutt.

– Den kom fra det samme området og samme hi som vi har observert tidligere. Den ligner også på bilder vi har sett tidligere, sier Mikkelsen.

Han beskriver det som actionfylt idet de lokaliserte reven.

– Det ble mye action. Det er mange hus og industribygg her, og den hadde gjemt seg under en brakke. Men vi fikk jagd den fram og ut i skogen, der den ble felt med ett skudd, forteller han.

Politiet skriver at reven ble skutt i området der Sander og familien bor.

- Det er dog en god del reveskabb i området, så det kan ikke sies med sikkerhet at det er den samme reven, skriver politiet på Twitter.

Skal undersøkes

Mattilsynet ønsker å sende reven til Veterinærinstituttet, for å se om den har skabb eller rabies. Det er fryktet at reven har kommet over grensa fra Russland eller Finland, og dermed tatt med seg uønsket sykdom inn i Norge.

Det sier May-Tove Iversen, fungerende avdelingssjef i Mattilsynet i Finnmark.

– Vi tar alle forholdsregler, og vi vil ta den inn for å undersøke den. Det er sagt at det er en skabbrev, men adferden tyder på at det kan være andre ting, også rabies, sier Iversen.

Reven manglet også deler av halen og var pelsløs. Det er symptomer på både skabb og rabies.

Zoolog Petter Bøckman frykter at reven hadde rabies, og mener det ikke er utenkelig at den syke reven kunne ha drept Sander.

Nå smiler de etter den dramatiske hendelsen. – Heldigvis gikk det bra, sier far Bjørn Milliam Angell. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Fikk vaksine

Familien Angell tok sønnen sin til lege rett etter hendelsen. Han ble undersøkt, men kom fra hendelsen uten større skader enn de synlige skrapemerkene på kinnet. Sander ble for sikkerhetsskyld vaksinert mot rabies.

Skrekken sitter likevel i. Foreldrene er tydelige på at det kunne ha gått mye verre, og de frykter for å la sønnen ligge alene på trappen igjen.

– Nei! Det kommer aldri til å skje, sier pappa Bjørn Milliam Angell.