Det er batterifeber blant landets fjerdeklassinger. Skoler konkurrerer seg imellom i «Batterijakten», der målet er å samle inn så mange kilo batterier som mulig på tre uker. Ved Høgtun skole i Øksfjord er det få elever, men det stopper ikke dem fra å være med på jakten. Der deltar både tredje-, fjerde- og femteklasse.

– Vi samler batterier for å redde miljøet, og vi har hørt at vi kjøper over sytten hundre tonn batterier hvert år, mens vi kaster over 1300 tonn per år, forteller femteklassingen Marija Vucenovic.

"Miljøagentene" Embla, Marija og Ask-Magne ved Høgtun skole gjøre en god jobb med å sanke batterier på døra til folk. Foto: Torjus Birk Holmsen

Blir til noe nytt

Det er et stort forbruk av husholdningsbatterier i Norge, og mange kaster disse rett i restavfallet, når de egentlig kunne blitt gjenvunnet til å lage nye produkter. Ettersom batteriene eksempelvis inneholder sink som hentes ut av gruver, vil dette metallet vil ta slutt en dag. Derfor er det viktig å gjenvinne dette, og det har skolebarna i Øksfjord skjønt.

– Det er noe inni disse batteriene som man kan bruke til å lage nye ting som for eksempel klokker eller nye leker, forteller Liam Patterson.

Liam Patterson viser frem et batteri med syre på. Foto: Torjus Birk Holmsen

Videre er han redd naturen tar skade om folk kaster husholdningsbatteriene sine i naturen.

– Det er ikke bra for dyr og planter, så derfor må vi passe på verden, poengterer barneskoleeleven.

Rasmus Norsted er prosjektleder for batterijakten, og synes fjerdeklassingene i Norge gjør en formidabel jobb med batterisankingen, som går fra 8.–28. mars. Foto: Privat

Prosjektleder for batterijakten, Rasmus Norsted, mener prosjektet bidrar til at barn får gode holdninger og forstår hvor viktig det er med gjenvinning.

– Innholdet kan bli til nye batterier eller biler, så det er viktig å gjenvinne dem ettersom vi ikke har uendelige ressurser, forteller prosjektleder Rasmus Norsted.

Konkurranse, men miljøet først

Miljøagentene er barnas naturvernorganisasjon, og hvert år arrangeres «Batterijakten» for å øke engasjementet rundt miljø og gjenvinning. Samtidig er den en konkurranse mellom skolene om å samle mest. Men lærer Anneli Vestre i Øksfjord forteller at konkurransen ikke er hovedmotivasjonen.

Lærer Anneli Vestre mener at barna forstår viktigheten av å ta vare på miljøet. – De har også en foreldregenerasjon som skjønner viktigheten av dette mer og mer, sier hun. Foto: Torjus Birk Holmsen

– Det er ikke konkurransen som har vært hovedfokuset vårt, og ikke blant elevene heller. De skjønner viktigheten av å ta vare på miljøet rundt seg, , forteller Vestre.

Viktige forholdsregler

På Høgtun skole integrerer de batterijakten i forskjellige fag for å lære mer om hvordan et batteri fungerer og hva som skjer med dem når de leveres inn på den lokale miljøstasjonen.

Jobben til barna dreier seg om å samle inn batteriene, teipe dem i begge ender, og levere dem inn på miljøstasjonen. Før de leveres, veier de også batteriene. Målet er å samle inn 500 kilo.

Når man jobber med batterier er det også viktig å ta noen forholdsregler.

– Vi må huske å vaske oss på hendene fordi det begynner å svi om vi for eksempel klør oss i øynene etterpå. Det er på grunn av batterisyre som kan komme ut og legge seg på utsiden, forteller Ask-Magne.