– Det må være forferdelig å sitte og kose seg med TV og kaffe, og så kommer det plutselig et vogntog gjennom veggen, sier Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå. Han har tatt turen ut til Krampenes, der en av bygdas innbyggere opplevde dette sist lørdag.

Huseieren vil ikke stille til intervju med navn og bilde, men forteller til NRK at han var skjelven i knærne to-tre timer etter at vogntoget kom brasende inn i stua hans.

Ordfører Bønå utdyper:

– Han har ant fred og ingen fare, og så smalt det plutselig. Alt innhold fra skuffer, skap og kjøleskap falt ut og huset flyttet seg under stolen hans.

Ordfører i Vadsø Hans-Jacob Bønå sier han ønsker en ny vei for å unngå at flere huseiere må oppleve å få biler eller vogntog brasende inn gjennom stua. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Tredje gang

Vogntoget traff husveggen med så stor kraft at det forskjøv huset mer enn en meter på grunnmuren.

Og – det er tredje gang huseieren opplever å få kjøretøy inn i veggen.

Nå må huset kondemneres.

– Det går kanskje an å få huset noenlunde på plass på grunnmuren igjen, men det blir aldri tett, sier han.

Huset i Krampenes må kondemneres etter at et vogntog kjørte inn i den ene husveggen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Dødsulykke

NRK er med Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå på en kjøretur langs den ulykkesutsatte strekningen på europaveien mellom Vadsø og Vardø. Veien snor seg gjennom flere småbygder, der det noen steder kun er en halv meter fra veistikkene til husgjerdene.

– Her, i det hvite huset, skjedde det en dødsulykke, sier Bønå, når vi kommer til Golnes. Det var føreren av bilen som kjørte inn i huset som omkom.

I nabobygda Saltjern har flere huseiere opplevd kjøretøy komme brasende inn gjennom veggen.

En av dem er Harald Hansen, som har fått en bil inn i hvert hushjørne, med litt over en måneds mellomrom, like før jul i fjor.

– Det er nesten så man sitter med hjertet i halsen hjemme, sier han.

– Det er jo nesten farlig å bo her.

Hansen forteller at hvis vi går langt tilbake i tid, for tjue år siden, så fikk et annet hus i bygda en buss inn i stua.

Mye har vært sagt om tiltak for å bedre trafikksikkerheten langs strekningen, men lite har vært gjort.

Huseieren i Krampenes i Vadsø fikk en stolpe inn i stua. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Aldri helt trygg

I Krampenes møter vi naboen til mannen som i helga fikk vogntoget inn i huset sitt. Han mener det bare er flaks at ikke noen er døde.

– Det er en del utenlandske vogntog som har høy fart gjennom bygda. Folk som har små barn er bekymret for barna sine. Men vi som bor her tar forholdsregler, vi er vant til at det kommer trafikk. Men man er aldri helt trygg, sier Stein Torbjørn Rushfeldt.

– Det er skummelt å bo så nært veien, sier nabo til huseieren som fikk vogntog inn i stua sist lørdag, Stein Torbjørn Rushfeldt. Foto: Knut-Sverre Horn

Ønsker tryggere vei

Småbygdene langs E75 har til felles at det er fartsgrense på åtti kilometer i timen inn mot bygdene. Her er det femtisone, men det er gjerne i forbindelse med svingen inn til bygda at det har gått galt.

– Om det er farten som er for stor, eller hva det er, får være usagt, sier Hans-Jacob Bønå.

Han mener uansett det er på høy tid at veien flyttes.

– Jeg har en klar formening at det vil være hensiktsmessig å legge hovedveien, altså E75, på oversiden av de fleste av disse bygdene. På denne måten skapes mer ro i bygdene, og ikke minst økes trafikksikkerheten, sier Bønå.