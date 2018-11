Handelskrig utsetter Wirkolas filmprosjekt

– Av ulike grunner inkludert en handelskrig med USA, så forsvant de kinesiske pengene. Da må vi finne nye penger for å erstatte dem.

Det sier Alta-regissøren Tommy Wirkola om årsaken til at innspillingen av actionfilmen med filmstjernene Mel Gibson og Colin Farrell nå er utsatt.

I utgangspunktet skulle innspillingen av «War Pigs» ha startet på ferieøya Tenerife i disse dager.

Men det har altså en dårlig tone mellom Kina og USA satt en foreløpig stopper for.

Den amerikanske presidenten Donald Trump satte opp tollen på kinesiske varer. Dermed anklaget Kina amerikanerne for å starte en handelskrig med dem, og de satte derfor opp tollen på varer fra USA.

Det er noe som Tommy Wirkola har fått merke konsekvensene av nå. Pengetransaksjonene mellom USA og Kina har stoppet opp. Ettersom filmen er avhengig av midler fra ulike investorgrupper, som blant annet kom fra Kina, er filmen nå utsatt i påventa av nye investorer.

Den australske filmstjerna Mel Gibson skal spille en av hovedrollene i «War Pigs» om finansieringen kommer på plass. Foto: Nyhetsspiller

Venter på nye investorer

Selv om investorene fra Kina ble borte, så har ikke Wirkola mistet trua på at han får laget filmen med Gibson og Farrell i hovedrollene. Han sier til NRK at det ikke er uvanlig i filmbransjen at filmprosjekter blir utsatt.

– Målet er å være i gang i februar, sier finnmarkingen som spillefilmdebuterte med «Kill Buljo» i 2007.

Selv om han håper å sitte i registolen på nyåret, så tar han ingenting for gitt.

– Man vet aldri. Det nytter ikke å planlegge i denne bransjen. Det er helt sikkert, sier Wirkola.

Den dyreste filmen som Tommy Wirkola har regissert så langt i sin karriere er «Hansel & Gretel: Witch Hunters». Den hadde et budsjett på 60 millioner dollar. Foto: Photography by: David Appleby

– Sunt budsjett

«War Pigs» handler om en gruppe tidligere marinesoldater som blander seg inn i narkotikakrigen. Tommy Wirkola sier at filmen har samme type tone som «Dødelig Våpen-filmene», som er en velkjent filmserie med Mel Gibson i en av hovedrollene.

Selv om han har fått med seg to store stjerner i den utsatte filmen, så er det ikke den dyreste filmen han har jobbet med så langt i karrieren.

– Det er et sunt budsjett. Det er mer enn What Happened to Monday, men mindre enn Hans og Grete, sier Tommy Wirkola.

Den siste filmen som Wirkola regisserte var «What Happened to Monday» med Glenn Close i en av rollene. Foto: Norsk Filmdistribusjon

Planlegger krigsfilm på hjemmebane

Selv om regissøren fra Alta ikke spiller inn film på Tenerife for tiden, så er han ikke arbeidsledig. Samtidig som han jobber med filmprosjekter i Hollywood, så jobbes det med å få laget en film fra 2. verdenskrig med han i registolen.

Det er det som skjedde i Narvik under krigen som skal være bakteppet til filmen. Wirkola håper at de har fått på finansiering og skuespillere

– Vi har et utrolig solid og kult manus, sier Tommy Wirkola, som håper at filmen kan spilles inn i løpet av våren eller høsten 2020.