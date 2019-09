– Det føles bra, sier SVs ordførerkandidat Jan Olsen om brakvalget i Nordkapp kommune.

Både SV og Sp snudde helt om på maktbalansen som har vært gjeldende i Nordkapp kommune i over 70 år, med Arbeiderpartiet ved roret.

Med 36,9 prosents oppslutning er det ingen andre kommuner som kan måle seg med resultatet SV har fått i Nordkapp. Rauma er nest største SV-kommune, med 23,3 prosent oppslutning.

Olsen sier at det har vært en uvanlig valgkamp i kommunen hans, og at partiet har fått mye støtte fra folk i kommunen.

– Det har vært en stor støtte for det vi har jobbet for.

Det var svært god stemning på SV sin valgvake i Nordkapp på mandagskvelden. Partiets ordførerkandidat Jan Olsen og Sp sin ordførerkandidat jublet etter valgsuksessen. Foto: Privat

– Nordkapp-saken preget valget

Stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT, Jonas Stein, og seniorforsker i NORCE, Nils Aarsæther, er ikke i tvil om at Nordkapp-saken og fylkessammenslåingen er årsaken til det politiske jordskjelvet i Nordkapp kommune.

– Nordkapp-saken har vært helt ekstraordinær, sier Aarsæther.

Hvem som skal kunne tjene penger på alle Nordkapp-turistene har vært en vanskelig og opprivende debatt i kommunen.

I sommer ble skjebnevalget tatt; politikerne, med Ap i spissen, bestemte at fjellplatået ikke skal åpnes for offentlig forvaltning. SV og Sp var de tydeligste motstanderne av vedtaket.

– Ap-skrell

– Vi må vel også tilbake til 90-tallet for å se et så godt valg av SV i nord, sier Nils Aarsæther.

Jonas Stein er også klar på at det er dramatisk for Ap å tape så mange mandater i et valg. Partiet har hatt rent flertall i Nordkapp, med 10 av 19 mandater, men er nå nede på kun tre representanter inn i kommunestyret i kommende periode.

– Det er den store skrellen i Finnmark, sier Jonas Stein.

Valgforsker ved UiT, Jonas Stein, mener at Nordkapp-saken og fylkessammenslåingen slo negativt ut for Ap. Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi skal forandre stilen

Den kommende ordføreren i Nordkapp sier at folk vil merke at det blir et maktskifte i kommunen.

– Vi skal forandre stilen her. Blant annet skal det være lov å stille spørsmål til ordfører uten at det er tegn på at man vil noe galt, sier Jan Olsen.

Olsen sier han ikke er redd for forventningene til ham.

– Jeg har tenkt å peise på, men det kan være ting som gjør at man må gjøre justeringer underveis.

Jan Olsen kunne glise fra øre til øre etter SVs valgsuksess på mandag. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Skal bygge seg opp igjen

Nordkapp Ap erkjenner i et innlegg på Facebook at det er Nordkapp-saken som ble avgjørende for dem under årets valg.

Ordførerkandidaten til Ap, Kari Lene Olsen, sier at de er veldig skuffet.

– Vi må bruke de neste fire årene til å bygge oss opp igjen, men først må vi evaluere denne valgkampen for å finne ut hvor vi trådte feil, sier Olsen.

Kommunestyret i Nordkapp Slik fordeles de 19 plassene i kommune­styret mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. SV SP AP H PARTI ENDRING SV Sosialistisk Venstreparti 7 7 mandater +4 Endring på +4 mandater SP Senterpartiet 6 6 mandater +6 Endring på +6 mandater AP Arbeiderpartiet 3 3 mandater −7 Endring på −7 mandater H Høyre 3 3 mandater −1 Endring på −1 mandater MDG Miljøpartiet De Grønne 0 0 mandater 0 Endring på 0 mandater

Ap sin ordførerkandidat Kari Lene Olsen er skuffet etter årets valg. De tapte nesten alle sine mandater i kommunestyret i Nordkapp. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK