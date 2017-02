Halvparten av eksportert torsk holder ikke mål

En båt med et drøyt tonn fisk har akkurat lagt til ved fiskebruket i Nordvågen på Magerøya. Umiddelbart blir fisken sortert og pakket. Noe blir saltfisk og den beste pakkes fersk.

Men ute i markedet er verken importører eller de som skal promotere norsk fisk fornøyd.

Må lete etter den beste

Den spanske importøren Alberto Alfonso sier det er vanskelig å finne fisk som tilfredsstiller de høye kvalitetskravene. Tidligere gikk den fiskespisende spanske kunden etter pris. Nå er det kvalitet som teller.

Fiskeimportør Aberto Alfonso er ikke fornøyd med kvaliteten på fisken som kommer til det spanske markedet. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Bare tretti prosent av den norske torsken på markedet holder god nok kvalitet. Det gjøres ikke god nok jobb med kvaliteten fra norske fiskebruk, sier han.

Inntrykket fra importøren bekreftes fra Sjømatrådets fiskeriutsending i Madrid, Hildegunn Fure Osmundsvåg. Vi følger henne på en fiskerestaurant der torsk tilberedes på det mest delikate vis. Fisk som kjøkkensjef Luis Martin er svært fornøyd med, og slik Sjømatrådet helst vil at norsk torsk skal være.

Sjømatrådets fiskeriutsending i Madrid, Hildegunn Fure Osmundsvåg sammen med kjøkkensjef Luis Martin på en fiskerestaurant midt i Madrid. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Må tenke kvalitet hele veien

– Det er gjort undersøkelser fra Nofima som viser at bare 15 prosent av fisken har ypperste kvalitet. Så er det rundt 30 prosent som er ok, resten er egentlig ikke god nok, forteller hun. Fiskeriutsendingen mener det må være større fokus på kvalitet helt fra fisken kommer over ripa.

– Vi jobber jo med å promotere norsk sjømaten på vegne av næringa, og ser at kvalitet betyr penger. Beregninger viser at den aller beste fisken betales med fem kroner mer for kiloet, forteller hun.

Torsk er mer enn fisk og potet i Spania. Her en klassisk rett fra en av Madrids mange fiskerestauranter. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Overrasket

Tilbake på fiskebruket i Nordvågen, der det meste av fisken pakkes og merkes for eksport, er daglig leder Odd Magne Nylund overrasket over rapportene fra markedet.

– Vi er jo veldig godt fornøyd med den fisken vi får på land her, og ser ikke at vi klarer å gjøre noe mer for å levere bedre kvalitet, sier han.

Daglig leder Odd Magne Nylund ved fiskebruket i Nordvågen på magerøya. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Nylund er fullstendig innforstått med at bedre kvalitet gir bedre betalt for alle parter.

– Men det er klart jobben som gjøres ombord er viktig. At fisken både blir sløyd og nedkjølt så raskt som mulig.

Nylund sier de har jobbet i mange år med å sikre best mulig kvalitet, og Norfra, som eier bruket har alene doblet sin eksport nettopp til det spanske markedet.

Men importør Alfberto Alfonso har en klar beskjed til hele fiskerinæringa langs kysten. Ei fiskerinæring han flere ganger har besøkt:

– Sorteringen må bli bedre, og behandlingen av fisken om bord må sikre best mulig kvalitet. Når båtene får store fangster og fyller båtene til randen så går det ut over kvaliteten, slår han fast.